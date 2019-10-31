Футбол
ЧемпионатТедеско: были удивлены, что «Ростов» поставил «автобус»
Джордан Ларссон
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Джордан Ларссон
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Александр Долгов
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом».
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