Немецкий специалист Доменико Тедеско согласовал условия личного контракта с футбольным клубом "Спартак". Ожидается, что официальное назначение Тедеско на пост главного тренера состоится до конца этой недели.

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