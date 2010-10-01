Футбол
Нева СпортТедеско и «Спартак» проводят решающие переговоры
По информации источника, клуб и специалист проводят решающий раунд переговоров по поводу назначения Тедеско на пост главного тренера. Отмечается, что с тренером обсуждается соглашение на срок два года и девять месяцев с зарплатой полтора миллиона евро за сезон.
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Тедеско в «Спартаке» понравилось не все, но приход Трпишовского практически невозможен
Спорт день за днем09:46
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Футбол
Немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
Главный тренер национальной команды Иоахим Лев называл Швайнштайгера одним из лучших немецких футболистов всех времен.
Эхо Москвы 15:59
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
RT на русском 08:09
Киберспорт
Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с Solo
Выпуск покажут сегодня в 23:30 по московскому времени на Первом канале. Об этом Virtus.pro объявила в социальных сетях.
Cyber.sports.ru 04:05
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, это следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости 21:21
Шоу-бизнес
Участница Клуба КВН «Сборная Снежногорска» умерла от рака
Ушла из жизни Евгения Жарикова — 39-летняя участница команды КВН «Сборная Снежногорска».
Телеканал 360° вчера в 11:40
Футбол
Женская сборная России по футболу проиграла Голландии
Женская сборная России по футболу потерпела поражение в гостевом матче против команды Голландии со счетом 0:2.
Metaratings 16:40
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 17:06
Авто
Автомобилисты готовятся к гололеду на дорогах
Автоновости дня вчера в 04:28
Футбол
Лангле: каждый день страдаю от Месси
Чемпионат 16:23
Общество
В Екатеринбурге открыли отреставрированную набережную
На участке от улицы Малышева до Куйбышева укрепили берег реки, расширили и отремонтировали пешеходные дорожки, установили новые скамейки и детскую площадку.
Globalcity.info вчера в 06:38
Политика
NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»
Газета New York Times со ссылкой на данные западных спецслужб сообщила о том, что на Западе пришли к выводу, что за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
РБК 22:22
Политика
Почему Зеленский отложил отвод сил в Донбассе
Rambler News Service вчера в 08:35
Политика
Посол России: Визовый беспредел тормозит ремонт здания дипмиссии в США
Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о последствиях визового беспредела со стороны Вашингтона.
Российская газета 22:10
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Автоновости дня вчера в 02:43
Финансы
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.
Lenta.ru 11:35
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Происшествия
Подозреваемому в зверском убийстве девушки в Чите продлили задержание
В Чите по на трое суток продлили срок задержания 38-летнего мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве 19-летней девушки.
Российская газета 22:04
Политика
Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировала на отказ Белого дома от дачи показаний в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
RT на русском 22:14
Космос
Была ли Венера когда-то теплой и влажной? Вероятно, нет, показывает исследование
AstroNews.ru вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 07:09
Шоу-бизнес
Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения
На снимке Регина Бурд стоит в полностью обнаженном виде, прикрывая все свои интимные места огромной шляпой.
RuNews24.ru 11:08
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Футбол
Шевченко прокомментировал возможный уход в «Милан»
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Милан».
Нева Спорт 16:41
Космос
Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников
Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников на орбите. Об этом 7 октября сообщил Центр Карнеги.
Телеканал RTVI 14:41
Авто
Новым гендиректором Nissan выбран Макото Уcида
Новым генеральным директором концерна Nissan Motor выбран менеджер Макото Усида, занимающий в настоящее время пост президента китайского совместного предприятия Nissan.
РЕН ТВ 08:06
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17