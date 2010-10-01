Футбол

Нева СпортНева СпортТедеско и «Спартак» проводят решающие переговоры

По информации источника, клуб и специалист проводят решающий раунд переговоров по поводу назначения Тедеско на пост главного тренера. Отмечается, что с тренером обсуждается соглашение на срок два года и девять месяцев с зарплатой полтора миллиона евро за сезон.
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СМИ: Тедеско не достиг договорённости с руководством «Спартака»

RT на русском08:20

Доменико Тедеско пока не подписал контракт с московским Спартаком

Эхо Москвы07:00

Источник: Тедеско вернулся в Германию, чтобы расторгнуть контракт с «Шальке». В пятницу он возглавит «Спартак»

Sportbox.RU07:36

Тедеско в «Спартаке» понравилось не все, но приход Трпишовского практически невозможен

Спорт день за днем09:46

В Германии назвали дату подписания контракта Тедеско со «Спартаком»

Матч ТВ09:35

Тедеско хочет в «Спартак», Луческу — в «Динамо», а у Малкина и ВАДА — кошмар

Спорт-Экспресс11:00

У Тедеско нет договоренности со «Спартаком» о контракте

Metaratings08:59
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Футбол

Немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

Главный тренер национальной команды Иоахим Лев называл Швайнштайгера одним из лучших немецких футболистов всех времен.
Эхо Москвы 15:59
Общество

Названы российские города с самыми большими зарплатами

Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
Политика

В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

RT на русском 08:09
Киберспорт

Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с Solo

Выпуск покажут сегодня в 23:30 по московскому времени на Первом канале. Об этом Virtus.pro объявила в социальных сетях.
Cyber.sports.ru 04:05
Экономика

В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине

Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, это следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости 21:21
Шоу-бизнес

Участница Клуба КВН «Сборная Снежногорска» умерла от рака

Ушла из жизни Евгения Жарикова — 39-летняя участница команды КВН «Сборная Снежногорска».
Телеканал 360° вчера в 11:40
Футбол

Женская сборная России по футболу проиграла Голландии

Женская сборная России по футболу потерпела поражение в гостевом матче против команды Голландии со счетом 0:2.
Metaratings 16:40
Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 17:06
Авто

Автомобилисты готовятся к гололеду на дорогах

Автоновости дня вчера в 04:28
Футбол

Лангле: каждый день страдаю от Месси

Чемпионат 16:23
Общество

В Екатеринбурге открыли отреставрированную набережную

На участке от улицы Малышева до Куйбышева укрепили берег реки, расширили и отремонтировали пешеходные дорожки, установили новые скамейки и детскую площадку.
Globalcity.info вчера в 06:38
Политика

NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»

Газета New York Times со ссылкой на данные западных спецслужб сообщила о том, что на Западе пришли к выводу, что за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
РБК 22:22
Политика

Почему Зеленский отложил отвод сил в Донбассе

Rambler News Service вчера в 08:35
Политика

Посол России: Визовый беспредел тормозит ремонт здания дипмиссии в США

Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о последствиях визового беспредела со стороны Вашингтона.
Российская газета 22:10
Авто

ОСАГО в России подорожает в два раза

Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Автоновости дня вчера в 02:43
Финансы

Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз

Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.
Lenta.ru 11:35
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Происшествия

Экс-начальника колонии Кокорина и Мамаева объявили в розыск

Известия 20:40
Происшествия

Подозреваемому в зверском убийстве девушки в Чите продлили задержание

В Чите по на трое суток продлили срок задержания 38-летнего мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве 19-летней девушки.
Российская газета 22:04
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Известия 03:25
Политика

Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировала на отказ Белого дома от дачи показаний в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
RT на русском 22:14
Космос

Была ли Венера когда-то теплой и влажной? Вероятно, нет, показывает исследование

AstroNews.ru вчера в 22:12
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов

Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 07:09
Шоу-бизнес

Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения

На снимке Регина Бурд стоит в полностью обнаженном виде, прикрывая все свои интимные места огромной шляпой.
RuNews24.ru 11:08
Происшествия

В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт

Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Футбол

Шевченко прокомментировал возможный уход в «Милан»

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Милан».
Нева Спорт 16:41
Космос

Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников

Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников на орбите. Об этом 7 октября сообщил Центр Карнеги.
Телеканал RTVI 14:41
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Новым гендиректором Nissan выбран Макото Уcида

Новым генеральным директором концерна Nissan Motor выбран менеджер Макото Усида, занимающий в настоящее время пост президента китайского совместного предприятия Nissan.
РЕН ТВ 08:06
Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
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