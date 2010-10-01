По информации источника, клуб и специалист проводят решающий раунд переговоров по поводу назначения Тедеско на пост главного тренера. Отмечается, что с тренером обсуждается соглашение на срок два года и девять месяцев с зарплатой полтора миллиона евро за сезон.

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