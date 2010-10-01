Немецкий специалист Доменико Тедеско согласовал условия личного контракта с футбольным клубом "Спартак". Ожидается, что официальное назначение Тедеско на пост главного тренера состоится до конца этой недели.

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Армия и оружие Турция начала операцию в Сирии с авиаударов по городу Государственное телевидение Сирии сообщило, что турецкая армия начала военную операцию с нанесения авиаударов.

Армия и оружие Американского ветерана АТО экстрадируют в США. Даниил Безсонов Украина стала пристанищем для международного сброда Сегодня в украинских СМИ началась «зрада» по поводу ареста и подготовке к экстрадиции ветерана АТО, американца Крейга Ленга.

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