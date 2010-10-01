Футбол

Soccer.ruSoccer.ruТедеско согласовал личный контракт со «Спартаком»

Немецкий специалист Доменико Тедеско согласовал условия личного контракта с футбольным клубом "Спартак". Ожидается, что официальное назначение Тедеско на пост главного тренера состоится до конца этой недели.
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Источник: Тедеско вернулся в Германию, чтобы расторгнуть контракт с «Шальке». В пятницу он возглавит «Спартак»

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