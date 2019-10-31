Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruТедеско идет к первому трофею. А Карпину кубок не понадобился

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
"Спартак" обыграл "Ростов" в 1/8 финала Кубка России (2:1). Москвичам было некомфортно, но они выдержали. Валерий Карпин уже стартовым составом показал, что Кубок России для него – разгрузочный турнир, из постоянно основных он выпустил на «Открытии» только Ивелина Попова и Дмитрия Чистякова.
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Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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