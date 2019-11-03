Футбол

Газета.RuГазета.RuТедеско хочет встретиться с Черчесовым

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско хочет провести встречу с наставником сборной России Станиславом Черчесовым, передает ТАСС. "Спартак" 4 ноября проведет матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом".
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Доменико Тедеско — о словах Черчесова: «У нас „Спартак“, а не сборная»

Спорт-Экспресс06:29

Тедеско: надеюсь на скорую встречу с Черчесовым

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Тедеско: «Мнение Черчесова об игроках „Спартака“ не будет влиять на мои решения»

Sport24.ru06:33

Тренер «Спартака»: было бы интересно поговорить с Черчесовым

РИА Новости06:32

Тедеско хочет встретиться с Черчесовым

Газета.Ru07:12

Тренер «Спартака» Тедеско намерен провести встречу с Черчесовым

RT на русском08:03

Тедеско: «Уважаю мнение Черчесова. Надеюсь, скоро наша встреча с ним состоится»

Бомбардир.ру06:55
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:23, Ашберн
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Матч чемпионата РФ по футболу между «Зенитом» и ЦСКА закончился вничью

Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА сыграли вничью в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу.
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Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
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Польза каннабиса при психических расстройствах признана мифом

Австралийские ученые подтвердили опасения относительно опасности каннабиса, как средства для лечения психических расстройств.
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Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд

Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
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Новый BMW X8 может появиться в конце 2021 года

В отчете говорится, что X8 получил зеленый свет и может появиться в конце следующего года или в начале 2021 года.
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В Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов

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Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
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Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 14 октября 2019 года - главный тренер московского «Спартака».
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