Футбол
Газета.RuТедеско хочет встретиться с Черчесовым
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско хочет провести встречу с наставником сборной России Станиславом Черчесовым, передает ТАСС. "Спартак" 4 ноября проведет матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом".
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Общество
В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»
В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 02:42
Единоборства
Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса
Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
РБК 06:30
Общество
Муж Анастасии Заворотнюк спас Татьяну Навку на льду в Петербурге
Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка попала в опасную ситуацию во время ледового мюзикла «Руслан и Людмила» в Санкт-Петербурге.
АБН 01 ноября в 04:48
Происшествия
Коллеги убитого главы ингушского центра «Э» выступили с обращением
Полицейские Ингушетии записали видеообращения после гибели начальника центра по противодействию экстремизму МВД республики Ибрагима Эльджаркиева, который был застрелен в Москве.
Lenta.ru 07:23
Общество
На Украине депутаты отреагировали на события в Одессе
Более радикально к комментированию произошедшего вчера в Одессе подошел депутат Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский, который написал о том, что тот фат, что одесситы пришли с лампадками к зданию военкомата «смешно».
REGNUM 06:52
Фигурное катание
Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй
Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.
МК-Спорт вчера в 14:44
Армия и оружие
Генсек НАТО оценил возможность исключения Турции из альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса из-за ее операции на севере Сирии.
Взгляд.ру 05:36
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 01 ноября в 01:27
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
«Системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — сообщила в том же эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова (цитата по «РИА Новости»).
РБК 08:15
Футбол
Матч чемпионата РФ по футболу между «Зенитом» и ЦСКА закончился вничью
Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА сыграли вничью в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу.
РЕН ТВ вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.
Телеканал 360° 05:47
Политика
Бабченко подтвердил свой побег с Украины
Газета.Ru 06:15
Общество
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок
РБК вчера в 18:05
Общество
Диетолог назвала продукты, которые ухудшают настроение
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовала отказаться от алкоголя и ряда продуктов, если у человека плохое настроение.
РИА Новости 07:50
Теннис
Хачанов и Рублев проиграли в финале парного «Мастерса» в Париже
LiveSport.ru 07:42
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пообещала снова вернуться на сцену в 80 лет
Вечером минувшей субботы Алла Пугачева дала большой сольный концерт в Минске.
Дни24 00:46
Политика
Бурков назвал агрессивным решение Минюста Израиля об экстрадиции в США
Задержанный в Израиле россиянин Алексей Бурков назвал агрессивным решение Минюста Израиля о его экстрадиции в США.
RT на русском 05:39
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Политика
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 17:30
Наука
Польза каннабиса при психических расстройствах признана мифом
Австралийские ученые подтвердили опасения относительно опасности каннабиса, как средства для лечения психических расстройств.
МедиаПоток вчера в 07:08
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд
Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
Ведомости 06:27
Авто
Новый BMW X8 может появиться в конце 2021 года
В отчете говорится, что X8 получил зеленый свет и может появиться в конце следующего года или в начале 2021 года.
32CARS.ru вчера в 03:01
Общество
В Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов
В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.
Московский Комсомолец Екатеринбург 08:15
Армия и оружие
ДНР уведомила ОБСЕ о готовности к разведению сил в Петровском
Самопровозглашенная Донецкая народная республика уведомила ОБСЕ о готовности приступить к практической части разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 06:42
Кино
Россияне назвали лучшие фильмы ужасов десятилетия
Российская газета 06:15
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48