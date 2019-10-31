Футбол

ЧемпионатЧемпионатТедеско: меня не интересует, сколько стоит Тиль. Я ему об этом сказал

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, почему голландский полузащитник Гус Тиль не сыграл в матче 1/8 финала Кубка России с "Ростовом" (2:1).
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Тедеско: меня не интересует, сколько стоит Тиль. Я ему об этом сказал

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