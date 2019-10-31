Футбол
ЧемпионатТедеско: меня не интересует, сколько стоит Тиль. Я ему об этом сказал
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, почему голландский полузащитник Гус Тиль не сыграл в матче 1/8 финала Кубка России с "Ростовом" (2:1).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Политика
На Украине Рада приняла закон о создании независимого оператора ГТС
Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от «Нафтогаза Украины» и создание ее независимого оператора.
РБК 15:39
Происшествия
Мать убитого в детсаду мальчика: «Воспитатели пили чай»
Убийство шестилетнего мальчика в детском саду во время «тихого часа» потрясло 31 октября Нарьян-Мар.
Московский Комсомолец 11:26
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 12:42
Происшествия
Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи
Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Коммерсантъ 14:39
Экономика
Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным
В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.
РБК 13:46
Политика
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Владимир Путин посетил в Калининграде Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и строящийся корвет "Гремящий", который могут оснастить гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
РИА Новости 13:21
Спорт
Ричард Паунд: «ВАДА до сих пор изучает электронные данные»
ВАДА ведь до сих пор изучает электронные данные и ответ, который они получили от российской стороны.
Спорт-Экспресс 14:03
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Наука
Флуктуации в паттернах движений стариков связали с повышенным риском смерти от всех причин
Оказалось, что флуктуации в паттернах движений повышают риск возникновения старческой слабости и немощи, а также риск смерти от всех причин, говорится в Science Translational Medicine.
N+1 вчера в 15:16
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК вчера в 11:34
Армия и оружие
Асад усомнился в ликвидации Аль-Багдади
Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что Дамаск не контактировал с США по вопросу ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и не верит в реальность его убийства, пока не предъявлены свидетельства.
РИА Новости 15:26
Футбол
Карпин: при хорошем раскладе могли и выиграть у «Спартака»
Люди получили игровую практику. При хорошем раскладе могли и выиграть.
RT на русском 14:40
Политика
Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
RT на русском 13:28
Политика
Владимир Путин на Госсовете поднял вопросы развития здравоохранения
Президент РФ получил регионам до 10 января разработать свои программы по модернизации первичного звена и принять их до 1 июля.
ИА Городские вести. Волгоград 12:46
Транспорт
Появилось расписание поездов, следующих по Крымскому мосту
Путь из Москвы в Симферополь займет больше суток.
РИА Новости Крым 06:48
Экономика
В Госдуме беспокоятся из-за системы контроля товаров
В Госдуме беспокоятся из-за системы контроля товаров Группа депутатов Госдумы предупредила премьера Дмитрия Медведева, что введение маркировки товаров грозит ростом цен, инфляцией и может привести к уходу с рынка средних и малых производителей.
Коммерсантъ 11:11
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов
Спецоперация готовилась ФНС и ФСБ в течение нескольких месяцев в полностью закрытом режиме.
Коммерсантъ 08:44
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Футбол
Месси вызван в сборную Аргентины после трехмесячной дисквалификации
Сборная Аргентины огласила заявку на ноябрьские матчи. В состав команды вернется Лионель Месси.
Sport24.ru 12:32
Происшествия
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
После окончания панихиды родственники погибших направились на Серафимовское кладбище для возложения цветов к памятнику "Сложенные крылья", установленному над захоронением останков жертв авиакатастрофы, которые не удалось идентифицировать.
Российская газета 02:37
Кино
Россияне не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов
Piter.tv 29 октября в 12:14
Происшествия
СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону
"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.
Газета.Ru вчера в 15:59
Кино
Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»
Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
ТАСС 12:27
Авто
Верность «механике»: Porsche 911 Carrera S получит новую МКПП
Хотя многие спортивные автомобили теперь оснащаются только АКПП, Porsche придерживается своего видения и предложит механическую коробку передач для нового спортивного автомобиля 911 поколения 992.
SpeedMe вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз
Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Известия 09:46
Хоккей
Московское «Динамо» победило «Салават Юлаев»
Газета.Ru 15:12