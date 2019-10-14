с чего всё началось

Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.

Происшествия Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.

Энергетика Сланцевая революция в США подошла к концу Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Политика Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом Президент России Владимир Путин 15 октября прибыл с государственным визитом в Объединённые Арабские Эмираты.

Общество В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.

Происшествия В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.

Волейбол Волейболисты сборной России остались без медалей на Кубке мира Волейболисты сборной России заняли шестое место на Кубке мира, заключительном в сезоне турнире для национальных команд.

Гаджеты Google представила новые модели смартфона Pixel Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.

Экономика Цены на аренду жилья в России достигли рекордного уровня В компании подсчитали, что к октябрю 2019-го средняя ставка аренды жилья в стране достигла 16 тысяч рублей в месяц.

Общество Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.

Политика Киев потребовал отказа Донбасса от рублевой зоны Во время встречи контактной группы в Минске представители Киева подняли вопрос о рублевой зоне в Донбассе.

Происшествия Появилось видео жестокого избиения Расула Мирзаева Телеграм-канал Маsн опубликовал видео с жестоким избиением бойца MMA Расулом Мирзаевым, которое произошло в 2016 году в его квартире в Москве.

Футбол Станислав Черчесов: «В футбол по блату не играют» Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Россия 1» отметил, что все игроки находятся в равных условиях, в том числе и иностранцы, получившие российское гражданство.

Армия и оружие Двое украинских военных погибли в Донбассе Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил в Facebook, что за минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военных и еще один получил ранения.

Шоу-бизнес Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.

Общество Минюст требует ликвидировать движение «За права человека» Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.

Политика В России хотят отменить мораторий на смертную казнь Законопроект об отмене моратория на смертную казнь намерена внести на рассмотрение Госдумы фракция "Справедливая Россия".

Хоккей Сушинский: «С потолком зарплат многие уедут из КХЛ» Президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился ожиданиями от введения потолка зарплат в следующем сезоне КХЛ.