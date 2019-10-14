с чего всё началось

Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.

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Армия и оружие Трамп: небольшое число американских военных останется в Сирии По словам американского лидера Дональда Трампа, после вывода контингента США с севера Сирии, небольшое количество военнослужащих останется на юге страны.

Политика У Зеленского упал рейтинг на Украине Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.

Политика В ООН признали за Россией нарушение Женевских конвенций по Крыму Украинские власти поблагодарили руководство ООН за признание на официальном уровне нарушений Женевских конвенций Россией на незаконно аннексированной территории Крыма.

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

Здоровье У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см "В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.

Футбол Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.

Здоровье Каким построят крупный онкоцентр в подмосковных Химках Главгосэкспертиза РФ одобрила проект и смету строительства на правом берегу Клязьмы в подмосковных Химках крупного онкологического амбулаторно-диагностического центра.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

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Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

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Шоу-бизнес Наташа Королева попросила Зеленского открыть ей въезд на Украину Певица Наташа Королева попросила украинского президента Владимира Зеленского открыть въезд в страну.

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