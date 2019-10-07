с чего всё началось

Как заявил на пресс-конференции генеральный директор футбольного клуба Томас Цорн, контракт нового главного тренера рассчитан до 31 мая 2021 года. В 2016 году Тедеско окончил тренерские курсы Немецкого футбольного союза в академии имени Хеннеса Вайсвайлера.

Происшествия Кировский омбудсмен взял под контроль ситуацию со сбитым мальчиком Уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области Владимир Шабардин сообщил, что аппарат омбудсмена взял на особый контроль ситуацию со сбитым полицейским шестилетним мальчиком.

Авто В сентябре продажи Lada в Евросоюзе рухнули на 38% Объем продаж автомобилей марки Lada на территории Евросоюза в сентябре 2019 года снизился на 38,6%, о чем стало известно из нового отчета Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA).

Общество «Газпрому» отключили иностранные компрессоры через спутник В 2012 году австрийская компания LMF дистанционно отключила "Газпрому" мобильные компрессорные станции (МКС), сообщили РИА Новости в госкорпорации.

Технологии Осенью Sony запустит свой новый 360-градусный аудиоформат Sony объявила, что её новая технология 360 Reality Audio будет запущена в конце осени благодаря сотрудничеству с несколькими партнёрами.

Общество Тысячи митингующих начали марш на Барселону Всего к каталонской столице идут пять колонн – из Жироны (в ней, по данным правоохранительных органов, около десяти тысяч человек), Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны.

Происшествия Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Общество Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.

Экономика Эксперты предложили альтернативный расчет военных расходов России По данным SIPRI, Россия в прошлом году потратила на оборону $61,4 млрд, впервые с 2006-го не войдя в пятерку ведущих стран по этому показателю (данные получены конвертацией номинальных расходов в рублях по рыночному курсу доллара).

Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии «Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.

Авто Двойной багажник получил Lada Largus В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный навесной багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.

Происшествия В Архангельске возбудили уголовное дело из-за попытки самосуда Против инициаторов самосуда возбудили уголовное дело по пп. «а», «в»,«г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия СК потребовал арестовать новых фигурантов «дела 27 июля» Следственный комитет попросил суд арестовать пять новых фигурантов «дела 27 июля», задержанных по обвинениям в применении насилия против представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Экономика Клиентов раскладывают по пакетам Сбербанк планирует продавать услуги в наборе Правительство внесло в Думу законопроект о «банковском роуминге», а Сбербанк заговорил о переходе от комиссий за отдельные операции к пакетному обслуживанию клиентов.

Происшествия Тульский «кот-наркокурьер» сбежал до суда Следствие по делу о доставке наркотиков в тульскую исправительную колонию № 6 (ИК-6) лишилось главного вещественного доказательства — кота, с помощью которого предположительно доставлялись запрещенные вещества.