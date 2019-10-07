Футбол

Москва 24Москва 24«Спартак» объявил о назначении Тедеско главным тренером

Как заявил на пресс-конференции генеральный директор футбольного клуба Томас Цорн, контракт нового главного тренера рассчитан до 31 мая 2021 года. В 2016 году Тедеско окончил тренерские курсы Немецкого футбольного союза в академии имени Хеннеса Вайсвайлера.
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с чего всё началось
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменико Тедеско, сообщил
 на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн.
Ведомости14 октября в 11:09

Подробнее о событии

«Разве «Спартак» — верный выбор для молодого тренера?» Немецкие СМИ — о назначении Тедеско

Спорт-Экспрессвчера в 13:50

Отличник для «Спартака»: Что нужно знать о Доменико Тедеско

Евро-футбол.ру14 октября в 12:41

Тедеско: постараемся набирать очки, каких-либо обещаний пока не было

РИА Новости14 октября в 17:28

Андрей Червиченко: «Спартак» онемечивают по полной программе

Советский спорт14 октября в 13:10

«Шальке» пожелал успехов Тедеско в «Спартаке»

Sport24.ru14 октября в 13:23

Тедеско возглавил «Спартак», Украина вышла на Евро-2020, 700-й гол Роналду, расистские и политические скандалы и другие новости утра

Sports.ruвчера в 00:05

Результаты квалификационных матчей Евро-2020 – в обзоре дня

Чемпионат14 октября в 17:15
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Шоу-бизнес

Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги

Амур.инфо 02:58
Происшествия

Кировский омбудсмен взял под контроль ситуацию со сбитым мальчиком

Уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области Владимир Шабардин сообщил, что аппарат омбудсмена взял на особый контроль ситуацию со сбитым полицейским шестилетним мальчиком.
RT на русском 05:20
Авто

В сентябре продажи Lada в Евросоюзе рухнули на 38%

Объем продаж автомобилей марки Lada на территории Евросоюза в сентябре 2019 года снизился на 38,6%, о чем стало известно из нового отчета Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA).
Российская газета 05:40
Происшествия

В Екатеринбурге ищут пропавшую студентку медицинского университета

В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка Уральского государственного медицинского университета Анна Ивонина.
JustMedia 05:51
Фигурное катание

Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года из-за допинга

Спортсменка нарушила антидопинговые правила. Нарушение зафиксировано 7 марта 2019 года на Универсиаде в Красноярске.
Новый День 04:00
Финансы

Сбербанк: курс доллара к рублю может опуститься ниже 64

В конце недели рубль может подорожать и прорваться выше отметки 64 за доллар, прогнозируют эксперты Sberbank CIB.
Profinance.ru вчера в 08:36
Общество

«Газпрому» отключили иностранные компрессоры через спутник

В 2012 году австрийская компания LMF дистанционно отключила "Газпрому" мобильные компрессорные станции (МКС), сообщили РИА Новости в госкорпорации.
РИА Новости вчера в 17:40
Технологии

Осенью Sony запустит свой новый 360-градусный аудиоформат

Sony объявила, что её новая технология 360 Reality Audio будет запущена в конце осени благодаря сотрудничеству с несколькими партнёрами.
3DNews 05:15
Общество

Тысячи митингующих начали марш на Барселону

Всего к каталонской столице идут пять колонн – из Жироны (в ней, по данным правоохранительных органов, около десяти тысяч человек), Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны.
РИА Новости 05:45
Происшествия

Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки

Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Политика

Песков оценил исполненный в Саудовской Аравии российский гимн

РЕН ТВ 05:47
Происшествия

В Петербурге женщина расчленила соседа и вывезла останки на маршрутке

Осознав, что мужчина скончался, женщина расчленила его тело и вывезла в пакетах на Канонерский остров.
Российская газета 04:50
Происшествия

В Красноярске один из подозреваемых в смертельном избиении раскаялся

REGNUM 03:56
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Политика

У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине

Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.
Lenta.ru 06:12
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Экономика

Эксперты предложили альтернативный расчет военных расходов России

По данным SIPRI, Россия в прошлом году потратила на оборону $61,4 млрд, впервые с 2006-го не войдя в пятерку ведущих стран по этому показателю (данные получены конвертацией номинальных расходов в рублях по рыночному курсу доллара).
РБК 04:43
Футбол

Мостовой о сборных России и Украины: Одну игру выиграть может любой

Украинский футболист с долей язвительности отметил: «Мы не как Россия — обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро», а призвал спокойнее отнестись к победе его команды.
Национальная служба новостей вчера в 10:19
Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 07:43
Общество

Меган Маркл и принц Гарри посетили церемонию WellChild Awards

Накануне вечером Меган и Гарри посетили церемонию WellChild Awards, которая прошла в Лондоне.
Salt Mag 05:41
Здоровье

Врачи рассказали, о чем предупреждает «ком в горле»

Врач и телеведущий Сергей Агапкин советует всем, кого преследует это дискомфортное ощущение, обратиться в больницу и пройти фиброгастродуоденоскопию.
Вечерний курьер 06:09
Авто

Двойной багажник получил Lada Largus

В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный навесной багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня 14 октября в 08:06
Происшествия

В Архангельске возбудили уголовное дело из-за попытки самосуда

Против инициаторов самосуда возбудили уголовное дело по пп. «а», «в»,«г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
РБК 06:34
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Происшествия

СК потребовал арестовать новых фигурантов «дела 27 июля»

Следственный комитет попросил суд арестовать пять новых фигурантов «дела 27 июля», задержанных по обвинениям в применении насилия против представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
РБК 05:51
Экономика

Клиентов раскладывают по пакетам

Сбербанк планирует продавать услуги в наборе Правительство внесло в Думу законопроект о «банковском роуминге», а Сбербанк заговорил о переходе от комиссий за отдельные операции к пакетному обслуживанию клиентов.
Коммерсантъ вчера в 18:30
Происшествия

Тульский «кот-наркокурьер» сбежал до суда

Следствие по делу о доставке наркотиков в тульскую исправительную колонию № 6 (ИК-6) лишилось главного вещественного доказательства — кота, с помощью которого предположительно доставлялись запрещенные вещества.
Известия 06:13
Политика

Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России

В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Газета.Ru 05:47
Культура

Певица Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за кавер на Цоя

Певица Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за кавер на песню Виктора Цоя «Кукушка». Об этом пишет News.ru со ссылкой на НСН.
Сусанин 06:04
Общество

Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ

Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
ToDay News Ufa вчера в 14:40
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Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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