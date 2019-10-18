Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на обложку в газете, где он был изображён в виде Джокера, назвав это комплиментом. Мне об этом сказали 10 минут назад. У меня, к сожалению, нет времени читать газеты, но я считаю, что Джокер — самая важная карта в колоде.

Тедеско назвал комплиментом его сравнение с Джокером

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