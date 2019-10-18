Футбол
News.ruТедеско назвал комплиментом его сравнение с Джокером
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на обложку в газете, где он был изображён в виде Джокера, назвав это комплиментом. Мне об этом сказали 10 минут назад. У меня, к сожалению, нет времени читать газеты, но я считаю, что Джокер — самая важная карта в колоде.
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Общество
ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов
Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
Политика
На Украине предъявили обвинение соратнику Порошенко Олегу Гладковскому
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, владельцу украинской автомобилестроительной корпорации "Богдан" Олегу Гладковскому по двум статьям.
Авто
BMW представила седан 2-Series Gran Coupe
BMW представила седан 2-Series Gran Coupe, премьера которого состоится в ноябре на автосалоне 2019 Los Angeles Auto Show.
Футбол
Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве
В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.
Экономика
Рада приняла госбюджет на 2020 год в первом чтении
Украинский парламент принял в первом чтении проект госбюджета на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, а также инфляцией на уровне в 6%. Решение поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Политика
В ЛНР обвинили Киев в откровенной лжи о принятии законов по амнистии
Как утверждает представитель народной республики, «никаких обязательств по амнистии Киев не выполнил, замглавы МИД Украины Василий Боднар сегодня доложил Раде, что «Украина приняла все законы для амнистии в Донбассе» и откровенно солгал».
Армия и оружие
The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
Шоу-бизнес
В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой
На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Космос
Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос
В пятницу, 18 октября, американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Происшествия
На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат
Двое военнослужащих на Курильских островах пострадали при нападении медведя, они госпитализированы.
Игры
Crusader Kings 2 – Игра стала бесплатной
Видимо Crusader Kings 2 стал первым испытанием этого эксперимента.
Общество
Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни
Социальная сеть Facebook удалила страницу проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни.
Происшествия
Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
Сотрудники силовых структур Мексики позволили задержанному сыну наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры уйти, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра безопасности Альфонсо Дурасо.
Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
Шоу-бизнес
Видео с Рианной в бикини набрало более 10 миллионов просмотров
Певица опубликовала на своей странице в инстаграме видео, которое всего за десять часов собрало десять миллионов просмотров.
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
Общество
В Сети появились фото из больницы Заворотнюк
В Сети опубликованы фотографии из медцентра, где Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию. Кадры размещены на сайте клиники.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила день рождения в компании Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода выложила в Instagram снимок со своего дня рождения, где она запечатлена с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»
Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
Политика
В Приднестровье утилизируют 20 тысяч тонн оружия
В Приднестровье в ближайшее время начнется утилизация оружия. Больше 20 тысяч тонн будет уничтожено или изъято.
Армия и оружие
Золотов в Сибири подвёл итоги российско-китайских учений
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов в ходе рабочей поездки в Сибирский округ войск Национальной гвардии РФ провёл церемонию закрытия совместных российско-китайских антитеррористических учений «Сотрудничество-2019».
Политика
Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
Экономика
Минэкономразвития предстоит в течение 2-х месяцев уточнить госдолю в «Ростелекоме» после покупки Tele2
Соглашение должно быть подписано в течение 4-х месяцев с момента выхода указа президента, следует из распоряжения правительства.
Происшествия
Самолет из Москвы в Пхукет вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира
Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind airlines, летевший из Москвы в Пхукет, вынужденно сел в Ташкенте из-за агрессивного пассажира, сообщил РИА Новости в четверг представитель аэропорта столицы Узбекистана.