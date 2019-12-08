Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги матча 19-го тура чемпионата России против "Ростова", в котором его команда проиграла со счетом 1:4. Тедеско считает, что гостям повезло.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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