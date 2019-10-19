Футбол
RT на русскомОбъявлен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско
Московский футбольный клуб «Спартак» огласил стартовый состав на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
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Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Политика
Туск получил от Джонсона письмо об отсрочке брексита
Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что получил от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона письмо с просьбой об отсрочке брексита.
Шоу-бизнес
Утяшева показала подросшую дочку Софию от Павла Воли
У пары подрастают шестилетний сын Роберт и четырехлетняя дочь София. Своих наследников до недавнего времени супруги скрывали.
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
Политика
Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд
Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд.
Происшествия
Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине
Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил курдам-боевикам в Сирии возобновлением операции
Экономика
Силуанов рассказал, как Россия подготовилась к резкому падению цен на нефть
Россия может выстоять перед резким падением цен на нефть с помощью золотого резерва, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC.
Политика
США вводят пошлины на европейские товары
В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Волочкова показала неудачное декольте до пояса
Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Шоу-бизнес
Лобода показала новое фото с солистом Rammstein
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное во время празднования 37-летия.
Политика
Дмитрий Медведев прибыл в Сербию
Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Сербию по приглашению президента этой страны Александара Вучича.
Здоровье
Глава Минздрава Вероника Скворцова обсудила зарплаты врачей в регионах
По словам главы ведомства, ситуация в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, а потому, Минздрав в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников.
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу над «Кристал Пэлас»
«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура чемпионата Англии.
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
Теннис
Умер теннисист Александр Волков
Происшествия
Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае
В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
Армия и оружие
Роскосмос адаптирует корабль «Орел» под ракету «Союз-5»
Роскосмос продолжит адаптировать новый пилотируемый корабль "Орел" для запуска на ракете-носителе "Союз-5", несмотря на решение пересадить его на ракету "Ангара-А5П", следует из материалов на сайте госзакупок.
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами
Танки Т-72 оснащались тепловизорами французского производства, однако в 2019 году производитель принял решение отказаться от иностранных комплектующих.
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
Армия и оружие
Курдский командующий может посетить столицу США
Командир вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" Мазлюм Кобани может посетить Вашингтон в ближайшее время.
Политика
Украинский депутат пообещал добраться до Скабеевой
Украинский депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о создании в Раде объединения для возвращения территорий на Кубани и пообещал добраться до телеведущей Ольги Скабеевой.
Хоккей
Зарипов и Умарк подрались в матче «Салавата» и «Ак Барса»
Капитаны «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» Линус Умарк и Данис Зарипов подрались друг с другом в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Авто
Volvo представила первый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge
Компания Volvo Cars представила свой первый полностью электрический автомобиль – XC40 Recharge.