Футбол

RT на русскомRT на русскомОбъявлен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско

Московский футбольный клуб «Спартак» огласил стартовый состав на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
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«Спартак» — «Рубин»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

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Новая надежда Тедеско. Взгляд из-за ворот: «Спартак» на правильном пути

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Тедеско не смог победить в первом матче у руля «Спартака». Лучшие моменты игры с «Рубином»

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