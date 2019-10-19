Футбол

RT на русскомRT на русскомОбъявлен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско

Московский футбольный клуб «Спартак» огласил стартовый состав на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
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Объявлен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско

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Аршавин: судья назначил левый пенальти в ворота «Ростова»

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В Новосибирске более 60 пациентов больницы эвакуировали из-за пожара

В конце июля сообщалось, что в Московской области более 70 человек эвакуировали из психиатрической больницы из-за пожара.
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Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах «Панцирь»

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, говоря о сообщениях про заинтересованность Сербии в покупке российских зенитного ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", заявил, что у РФ есть с сербами связи по этому виду вооружений.
РИА Новости 13:00
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«Аталанта» упустила победу в матче с «Лацио», выигрывая 3:0

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Эксперты подсчитали, сколько стоит подготовить автомобиль к зиме

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Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
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С российских Т-72 сняли французское оборудование

Российский танк Т-72 в 2019 году на «Уралвагонзаводе» начал обновляться до версии Т-72Б3, которую отличают российские тепловизоры.
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Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
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Средняя продолжительность жизни в России увеличилась до 73,6 года

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Граждан Украины и Белоруссии признают носителями русского языка

Документом предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
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