Футбол

MetaratingsMetaratingsТедеско назвал свой тренерский штаб в «Спартаке»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто войдёт в его тренерский штаб в московской команде.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тедеско: в мой штаб войдут Андреас Хинкель и Макс Урванчки

РИА Новости17:28

Пилипчуку предлагали возглавить «Спартак-2»

Metaratings16:31

Тедеско сообщил, кто войдёт в тренерский штаб «Спартака». В нём не будет россиян

Чемпионат11:39

Тедеско назвал своих помощников в «Спартаке»

Матч ТВ12:11

Цорн: «Пилипчук? Русского помощника у Тедеско не будет»

Sport24.ru12:00

Пилипчука пока не будет в тренерском штабе Тедеско

Советский спорт13:10

«Спартак» представил Тедеско и его тренерский штаб

Спорт-Экспресс12:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
Политика

У Зеленского упал рейтинг на Украине

Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:00
Экономика

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 07:47
Кино

«Дождливый день в Нью-Йорке» не покажут в США

iReactor вчера в 00:38
Общество

Россиян предупреждают об изменении транспортного налога

ФНС уведомила автовладельцев о необходимости заплатить транспортный налог за 2018 год.
Автоновости дня 12 октября в 08:48
Политика

Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября

Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.
Аргументы недели 07:36
Единоборства

Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио

Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира One FC по смешанным единоборствам.
Pravda.Ru 08:33
Происшествия

СК задержал еще несколько участников столкновений на митингах в Москве

Следственный комитет России (СК РФ) установил еще шесть человек, в чьих действиях во время несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля нашли признаки противодействия и насилия по отношению к властям (ст. 318 ч.1 УК РФ).
Известия 10:47
Происшествия

В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса

RT на русском 15:07
Экономика

Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета

Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru 12:07
Армия и оружие

Войска США угодили в ловушку в Сирии

Войска США на севере Сирии оказались в ловушке между турецкой и сирийской армиями.
Lenta.ru 03:17
Гаджеты

Раскрыта опасность дешёвых защитных плёнок для смартфонов Samsung

Один из владельцев Galaxy S10 на eBay приобрел «гелевую защитную плёнку», которая предлагается за 3 доллара, но как оказалось, после ее наклеивания дактилоскопический датчик стал распознавать любой палец.
Astera 11:12
Армия и оружие

Эспер: Эрдоган несёт ответственность за возможное усиление ИГ в Сирии

«Президент Эрдоган несёт полную ответственность за последствия этих действий, включая возможное повторное усиление ИГ, возможные военные преступления и растущий гуманитарный кризис», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.
RT на русском 17:37
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Происшествия

Киллер рассказал об убийстве Михаила Круга

РИА Новости 14:57
Шоу-бизнес

Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину

Певица Наташа Королева направила письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросила разрешить ей въезд на Украину.
Телеканал 360° 11:51
Происшествия

В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека

RT на русском 14:44
Культура

«Платья тяжелые, корона жмет»: Марина Александрова рассказала, каково играть императрицу

Исполнившая главную роль актриса Марина Александрова поделилась, каково это — хотя бы на время стать самодержицей российской.
Вести.Ru 14:49
Происшествия

В Москве женщина 20 минут держала за руку соседку, выпавшую из окна

Росбалт вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Музыка

«Ленинград» простился с Петербургом: Сергей Шнуров уходит на плато

Группировка «Ленинград» вечером 12 октября дала заключительный концерт прощального тура на «Газпром Арене».
Фонтанка.Ру 12 октября в 18:21
Общество

В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах

РИА Новости 13:40
Происшествия

В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву

Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Шоу-бизнес

Азиза призналась в романе с Абдуловым

Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
Политика

Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме»

Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.
Газета.Ru 08:08
Политика

Рамзан Кадыров пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии

Наша встреча, как всегда, была очень тёплой и приятной. Каждая встреча с Наследным принцем запоминается надолго.
Телекомпания Грозный 12:49
Политика

Зеленский назвал шоковой терапией события в Крыму и Донбассе

В празднуемый сегодня, 14-го октября, на Украине День защитника украинский глава Владимир Зеленский посетил подконтрольную киевскому руководству территорию Донбасса и в торжественной речи назвал шоковой терапией события, произошедшие в стране в 2014 году.
Журналистская правда 10:24
Авто

В США выставлен на торги сгоревший дотла Ferrari

В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Автоновости дня 02:54
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ 13:44
Футбол

Неймар пропустит около месяца из-за травмы

В сезоне-2019/20 Неймар провел за «ПСЖ» 5 матчей, забив при этом 4 гола. Футболист пропустил начало сезона из-за травмы.
Sport24.ru 12:11
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное