Футбол
MetaratingsТедеско назвал свой тренерский штаб в «Спартаке»
Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто войдёт в его тренерский штаб в московской команде.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:00
Экономика
В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 07:47
Кино
«Дождливый день в Нью-Йорке» не покажут в США
iReactor вчера в 00:38
Общество
Россиян предупреждают об изменении транспортного налога
ФНС уведомила автовладельцев о необходимости заплатить транспортный налог за 2018 год.
Автоновости дня 12 октября в 08:48
Политика
Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября
Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.
Аргументы недели 07:36
Единоборства
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира One FC по смешанным единоборствам.
Pravda.Ru 08:33
Происшествия
СК задержал еще несколько участников столкновений на митингах в Москве
Следственный комитет России (СК РФ) установил еще шесть человек, в чьих действиях во время несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля нашли признаки противодействия и насилия по отношению к властям (ст. 318 ч.1 УК РФ).
Известия 10:47
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru 12:07
Армия и оружие
Войска США угодили в ловушку в Сирии
Войска США на севере Сирии оказались в ловушке между турецкой и сирийской армиями.
Lenta.ru 03:17
Гаджеты
Раскрыта опасность дешёвых защитных плёнок для смартфонов Samsung
Один из владельцев Galaxy S10 на eBay приобрел «гелевую защитную плёнку», которая предлагается за 3 доллара, но как оказалось, после ее наклеивания дактилоскопический датчик стал распознавать любой палец.
Astera 11:12
Армия и оружие
Эспер: Эрдоган несёт ответственность за возможное усиление ИГ в Сирии
«Президент Эрдоган несёт полную ответственность за последствия этих действий, включая возможное повторное усиление ИГ, возможные военные преступления и растущий гуманитарный кризис», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.
RT на русском 17:37
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Происшествия
Киллер рассказал об убийстве Михаила Круга
РИА Новости 14:57
Шоу-бизнес
Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину
Певица Наташа Королева направила письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросила разрешить ей въезд на Украину.
Телеканал 360° 11:51
Культура
«Платья тяжелые, корона жмет»: Марина Александрова рассказала, каково играть императрицу
Исполнившая главную роль актриса Марина Александрова поделилась, каково это — хотя бы на время стать самодержицей российской.
Вести.Ru 14:49
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку соседку, выпавшую из окна
Росбалт вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Музыка
«Ленинград» простился с Петербургом: Сергей Шнуров уходит на плато
Группировка «Ленинград» вечером 12 октября дала заключительный концерт прощального тура на «Газпром Арене».
Фонтанка.Ру 12 октября в 18:21
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
РИА Новости 13:40
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
Политика
Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме»
Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.
Газета.Ru 08:08
Политика
Рамзан Кадыров пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии
Наша встреча, как всегда, была очень тёплой и приятной. Каждая встреча с Наследным принцем запоминается надолго.
Телекомпания Грозный 12:49
Политика
Зеленский назвал шоковой терапией события в Крыму и Донбассе
В празднуемый сегодня, 14-го октября, на Украине День защитника украинский глава Владимир Зеленский посетил подконтрольную киевскому руководству территорию Донбасса и в торжественной речи назвал шоковой терапией события, произошедшие в стране в 2014 году.
Журналистская правда 10:24
Авто
В США выставлен на торги сгоревший дотла Ferrari
В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Автоновости дня 02:54
Футбол
Неймар пропустит около месяца из-за травмы
В сезоне-2019/20 Неймар провел за «ПСЖ» 5 матчей, забив при этом 4 гола. Футболист пропустил начало сезона из-за травмы.
Sport24.ru 12:11