Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто войдёт в его тренерский штаб в московской команде.

Политика У Зеленского упал рейтинг на Украине Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.

Экономика В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Общество Россиян предупреждают об изменении транспортного налога ФНС уведомила автовладельцев о необходимости заплатить транспортный налог за 2018 год.

Политика Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.

Единоборства Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира One FC по смешанным единоборствам.

Происшествия СК задержал еще несколько участников столкновений на митингах в Москве Следственный комитет России (СК РФ) установил еще шесть человек, в чьих действиях во время несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля нашли признаки противодействия и насилия по отношению к властям (ст. 318 ч.1 УК РФ).

Экономика Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.

Армия и оружие Войска США угодили в ловушку в Сирии Войска США на севере Сирии оказались в ловушке между турецкой и сирийской армиями.

Гаджеты Раскрыта опасность дешёвых защитных плёнок для смартфонов Samsung Один из владельцев Galaxy S10 на eBay приобрел «гелевую защитную плёнку», которая предлагается за 3 доллара, но как оказалось, после ее наклеивания дактилоскопический датчик стал распознавать любой палец.

Армия и оружие Эспер: Эрдоган несёт ответственность за возможное усиление ИГ в Сирии «Президент Эрдоган несёт полную ответственность за последствия этих действий, включая возможное повторное усиление ИГ, возможные военные преступления и растущий гуманитарный кризис», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

Шоу-бизнес Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину Певица Наташа Королева направила письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросила разрешить ей въезд на Украину.

Культура «Платья тяжелые, корона жмет»: Марина Александрова рассказала, каково играть императрицу Исполнившая главную роль актриса Марина Александрова поделилась, каково это — хотя бы на время стать самодержицей российской.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.

Происшествия В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Шоу-бизнес Азиза призналась в романе с Абдуловым Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Политика Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме» Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.

Политика Рамзан Кадыров пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии Наша встреча, как всегда, была очень тёплой и приятной. Каждая встреча с Наследным принцем запоминается надолго.

Политика Зеленский назвал шоковой терапией события в Крыму и Донбассе В празднуемый сегодня, 14-го октября, на Украине День защитника украинский глава Владимир Зеленский посетил подконтрольную киевскому руководству территорию Донбасса и в торжественной речи назвал шоковой терапией события, произошедшие в стране в 2014 году.

Авто В США выставлен на торги сгоревший дотла Ferrari В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.