Футбол

MetaratingsMetaratingsТедеско назвал свой тренерский штаб в «Спартаке»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто войдёт в его тренерский штаб в московской команде.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
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