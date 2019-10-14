Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто войдёт в его тренерский штаб в московской команде.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Общество Льготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке.

Шоу-бизнес Бойфренд Равшаны Курковой рассекретил их роман Актриса Равшана Куркова всегда старалась держать личную жизнь подальше от посторонних глаз.

Политика Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.

Армия и оружие Трамп предложил защитить курдов в Сирии «хоть Наполеону Бонапарту» Трамп говорил, что несмотря на вывод американских войск с сирийской территории, США продолжили оказывать финансовую и военную поддержку курдам.

Кино Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.

Политика Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».

Политика В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Общество Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.

Армия и оружие В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции Ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии объявил о восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории на фоне военной операции Турции в регионе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщается на странице Минобороны в Facebook.

Армия и оружие Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет.

Политика Испанский суд наказал каталонских сепаратистов Верховный суд Испании в понедельник вынес приговор лидерам Каталонии, причастным к организации референдума о независимости этой испанской автономии в 2017 г. Все 12 подсудимых были признаны виновными, девятерых из них приговорили к разным срокам заключения.

Политика Президент Израиля просит Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую Химкинский суд 11 октября приговорил к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Происшествия Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.

Футбол Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Шоу-бизнес Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.

Экономика В Петербурге задумали ввести торговый сбор Власти Петербурга намерены ввести торговый сбор в качестве квази-налогового платежа, чтобы увеличить поступления в казну и довести размер доходов бюджета до 1 трлн рублей, как обещал Александр Беглов во время губернаторских выборов.

Общество В России отключили аналоговое телевещание Переход на "цифру" Процесс перехода от аналогового к цифровому эфирному телевещанию в России начался в феврале и продолжился в апреле и июне.

Политика Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию Президент России Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию.