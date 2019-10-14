Футбол

MetaratingsMetaratingsТедеско назвал свой тренерский штаб в «Спартаке»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто войдёт в его тренерский штаб в московской команде.
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Пилипчука пока не будет в тренерском штабе Тедеско

Советский спорт13:10

Тедеско назвал своих помощников в «Спартаке»

Матч ТВ12:11

Тедеско назвал свой тренерский штаб в «Спартаке»

Metaratings12:16

Назван тренерский штаб Доменико Тедеско в «Спартаке»: без Пилипчука, но с вакансиями для других россиян

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Цорн: «Пилипчук? Русского помощника у Тедеско не будет»

Sport24.ru12:00

Тедеско сообщил, кто войдёт в тренерский штаб «Спартака». В нём не будет россиян

Чемпионат11:39

«Спартак» представил Тедеско и его тренерский штаб

Спорт-Экспресс12:16
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Льготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок

Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке.
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Актриса Равшана Куркова всегда старалась держать личную жизнь подальше от посторонних глаз.
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Покойник развеселил родственников на своих похоронах

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Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября

Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.
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Трамп говорил, что несмотря на вывод американских войск с сирийской территории, США продолжили оказывать финансовую и военную поддержку курдам.
РБК 15:40
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Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим

Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
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Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате

В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:57
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Газета.Ru 04:44
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ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
РИА Новости 05:53
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Хорватский боец ММА потерял палец, работая на комбайне

Вести.Ru 15:59
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Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян

Lenta.ru 05:33
Армия и оружие

В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции

Ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии объявил о восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории на фоне военной операции Турции в регионе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщается на странице Минобороны в Facebook.
РБК 15:26
Теннис

Российский теннисист Медведев стал победителем турнира в Шанхае

Интерфакс-Спорт вчера в 06:16
Армия и оружие

Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях

РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет.
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Политика

Испанский суд наказал каталонских сепаратистов

Верховный суд Испании в понедельник вынес приговор лидерам Каталонии, причастным к организации референдума о независимости этой испанской автономии в 2017 г. Все 12 подсудимых были признаны виновными, девятерых из них приговорили к разным срокам заключения.
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Red Dead Redemption 2 и The Last of Us Part II и рядом не стояли. Журналиста впечатлила игра, запущенная на PlayStation 5

iXBT.com 07:08
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Президент Израиля просит Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую Химкинский суд 11 октября приговорил к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.
Ридус вчера в 09:59
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Армия и оружие

Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте

Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
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Футбол

Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ

Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына

Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.
Пятый канал 11:25
Происшествия

В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса

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Экономика

В Петербурге задумали ввести торговый сбор

Власти Петербурга намерены ввести торговый сбор в качестве квази-налогового платежа, чтобы увеличить поступления в казну и довести размер доходов бюджета до 1 трлн рублей, как обещал Александр Беглов во время губернаторских выборов.
REGNUM 10:45
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

Переход на "цифру" Процесс перехода от аналогового к цифровому эфирному телевещанию в России начался в феврале и продолжился в апреле и июне.
РИА Новости 04:55
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Итальянский журналист: «Черчесов мало говорит, но многое понимает»

Черчесов изменил сборную до неузнаваемости за счет дисциплины. Черчесов мало говорит, но многое понимает.
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В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины

REGNUM 16:00
Политика

Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию.
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Евросоюз на год продлил санкции против россиян по делу Скрипалей

Евросоюз на год продлил санкции против четырёх россиян, якобы причастных к инциденту в Солсбери.
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Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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