Футбол

RT на русскомRT на русскомТедеско назвал удовольствием работу в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что получает удовольствие от работы в клубе.
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Тедеско: работать в «Спартаке» — удовольствие

Чемпионат02:00

Тедеско: работать в «Спартаке» - удовольствие

Газета.Ru02:26

Тедеско назвал удовольствием работу в «Спартаке»

RT на русском02:56

Тедеско назвал работу в «Спартаке» удовольствием

Нева Спорт02:19
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Акции российских компаний

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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
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Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
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Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб

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Эта неделя завершится тремя днями отдыха. В этом году в России День народного единства, который отмечают 4 ноября, выпадает на понедельник.
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Китайский бренд Honor готовит новый бюджетный планшет Honor Tab 6. Об этом пишет ресурс iXBT.Новинка получит процессор Kirin 810, восьмидюймовый экран разрешением Full HD, 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти.Honor Tab 6 будет доступен по цене примерно 165 долларов.
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Происшествия

В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских

Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских; региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
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Крым побил рекорд по турпотоку – Аксёнов

Показатели туристического потока в Крым в 2019 году оказались выше данных рекордного 2018 года, сообщил на страницах в социальной сети глава Крыма Сергей Аксёнов 28 октября.
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"По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с собственным легальным оружием, вывезли его с территории", - приводят слова Трояна на странице министерства внутренних дел Украины в Facebook.
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Рядом с заброшенными домами в Ленинском районе Саратова найден труп. Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело нашли местные жители.
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В России 35% многодетных семей не пользуются социальными льготами, предусмотренными для них законом.
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Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
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Посол РФ объяснил жесткие меры США против Бутиной

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если бы осужденная в Соединенных Штатах Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры.
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СМИ назвали тарифы на проезд по новой трассе М11 Москва — Петербург

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Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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Дэвид Линч получил почетный «Оскар»

Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).
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Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
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Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять

Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон считает, что движение, которое осуждает потребление, представляет собой серьезную социальную угрозу.
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Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
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