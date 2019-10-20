Футбол

REGNUMREGNUMТедеско считает, что «Спартаку» не нужны кардинальные изменения

Спартак — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Андре Шюррле
49′
54′
Виталий Денисов
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
55′
62′
Павел Могилевец
Андре Шюррле
Резиуан Мирзов
63′
68′
Зураб Давиташвили
Бека Микелтадзе
75′
Вячеслав Подберезкин
Николай Кипиани
Наиль Умяров
Джордан Ларссон
84′
90′+2′
Константин Плиев
Новый главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» — итальянский специалист Доменико Тедеско, считает, что команде не нужны кардинальные изменения. Об этом он рассказал 20 октября на встрече с журналистами.
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