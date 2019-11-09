Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не боится запрета на присутствие на скамейке запасных во время следующих матчей чемпионата России по футболу. "Спартак" на своем поле в субботу обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:0 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Тедеско не боится, что ему запретят быть на скамейке в матчах РПЛ

Спорт день за днем

Общество Имя подозреваемого в убийстве в Петербурге исчезло из совета РВИО Фамилия Олега Соколова, подозреваемого в убийстве женщины в Санкт-Петербурге, исчезла из списка членов научного совета Российского военно-исторического общества.

Экономика В России стали пить меньше пива Директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов отмечает, что растут также продажи пива с разными вкусами – сорта с фруктовыми добавками, ароматизированное пиво.

Футбол «Спартак» победил в РПЛ дома впервые с 19 августа, когда обыграл ЦСКА Последний раз «Спартак» брал три очка в РПЛ дома 19 августа, когда справился с ЦСКА (2:1). Команда Виктора Гончаренко сейчас идет в таблице выше спартаковцев.

Единоборства Брата Нурмагомедова задушили в первом бою в UFC Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов проиграл немцу Давиду Заваде в первом раунде боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Происшествия Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".

Финансы Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.

Происшествия Историка Соколова проверят на причастность к избиению другой студентки В 2018 году газета "Московский комсомолец" публиковала текст заявления в правоохранительные органы от студентки Соколова, в котором та обвиняла учителя в жестоком избиении в 2008 году.

Авто Toyota анонсировала новый кросс на базе Toyota RAV4 Компания Toyota опубликовала первые тизерные изображения нового кроссовера Toyota Wildlander на базе модели RAV4.

Общество Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.

Политика Писатель Быков назвал присоединение Крыма к России ошибкой и трагедией Крым стал частью России в марте 2014 года по результатам референдума. За присоединение проголосовали больше 95% жителей полуострова.

Политика У киевского консульства Польши националисты устроили акцию В Киеве у польского консульства проходит акция националистов против задержания ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура, передает интернет-издание "Громадське".

Происшествия Более 300 человек эвакуировали из ТЦ «Смоленский пассаж» в Москве Почти 350 человек эвакуировали из торгового центра "Смоленский пассаж" в центре Москвы после возгорания в одном из ресторанов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Гаджеты ОС Windows 10 запустили на калькуляторе Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.

Политика Министр культуры Украины назвал указ Зеленского о СМИ недоразумением Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что правительство не будет регулировать стандарты новостей, как это предложил президент страны Владимир Зеленский, подписав соответствующий указ.

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Космос NASA презентовало первый электрический самолет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило публике полностью электрический экспериментальный самолет X-57 Maxwell.

Общество В Китае сняли рыбу с человеческим лицом Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.

Транспорт Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.

Шоу-бизнес Тимати опубликовал нежный снимок с маленьким сыном 16 октября Тимати стал отцом во второй раз. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына, которого назвали Ратмиром.

Культура Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса» Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.