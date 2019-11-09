Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не боится запрета на присутствие на скамейке запасных во время следующих матчей чемпионата России по футболу. "Спартак" на своем поле в субботу обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:0 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Тедеско не боится, что ему запретят быть на скамейке в матчах РПЛ

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