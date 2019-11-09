РПЛ
РИА НовостиТедеско не боится, что ему запретят быть на скамейке в матчах РПЛ
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Эсекиэль Понсе
|3′
|46′
Дмитрий Кабутов
Антон Терехов
|63′
Виталий Лысцов
Деян Радоньич
|71′
Срджан Мияйлович
|74′
Александр Соболев
Раду Гынсарь
Зелимхан Бакаев
|76′
Джордан Ларссон
Андре Шюррле
|77′
Алекс Крал
|80′
|82′
Максим Карпов
Зелимхан Бакаев
|83′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
|84′
Наиль Умяров
Гус Тил
|90′
Спартак
Расстановка 3‑4‑3
98
Максименко
56
Гапонов
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
33
Крал
8
Тил
6
Дантас
9
Мирзов
19
Понсе
20
Шюррле
Чалов
1
Рыжиков
22
Анюков
2
Полуяхтов
90
Бурлак
9
Радоньич
50
Карпов
8
Гацкан
10
Терехов
17
Зиньковский
20
Мияйлович
14
Гынсарь
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не боится запрета на присутствие на скамейке запасных во время следующих матчей чемпионата России по футболу. "Спартак" на своем поле в субботу обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:0 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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