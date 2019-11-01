Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сказал, что ему нравится игра футболистов Николая Рассказова и Аяза Гулиева, но в состав проходят только лучшие. "Спартак" сыграет с "Уралом" в рамках матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится в Екатеринбурге.

Тедеско: не могу ничего плохого сказать про Рассказова и Гулиева

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