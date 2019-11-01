Футбол

РИА НовостиРИА НовостиТедеско: не могу ничего плохого сказать про Рассказова и Гулиева

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сказал, что ему нравится игра футболистов Николая Рассказова и Аяза Гулиева, но в состав проходят только лучшие. "Спартак" сыграет с "Уралом" в рамках матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится в Екатеринбурге.
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Тедеско: мне не нравятся Рассказов и Гулиев? Вы сами это придумали?

Чемпионат04:29

«Невероятно такое спрашивать!» Тедеско разозлился на журналиста из-за вопроса о Рассказове и Гулиеве

Спорт-Экспресс04:20

Тедеско: «Неправда, что я не рассчитываю на Гулиева и Рассказова. Мне не нравятся такие вопросы»

Sport24.ru04:25

Доменико Тедеско: Неправда, что я не рассчитываю на Гулиева и Рассказова

Советский спорт04:30

Тедеско: не могу ничего плохого сказать про Рассказова и Гулиева

РИА Новости05:05

Тедеско психанул из-за вопроса про Рассказова и Гулиева. Таким в России его ещё не видели

Спорт БИЗНЕС Online06:44

«Спартак» прокомментировал слухи об уходе Рассказова и Гулиева

News.ru04:19
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 08:06, Ашберн
Общество

Минздрав отложил введение нового медосмотра для водителей

Министерство здравоохранения РФ отложило вступление в силу приказа об обязательном прохождении теста на наркотики при получении водительского удостоверения, сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай.
Коммерсантъ 06:50
Политика

ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей

Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Коммерсантъ 04:21
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Ведомости 07:17
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

РИА Новости вчера в 21:06
Транспорт

Путин прокатился по первому Московскому центральному диаметру

Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и прокатился по ветке, соединяющей Одинцово и Лобню.
РБК 07:15
Общество

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru 05:49
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Политика

Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного

Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
RT на русском 06:44
Происшествия

Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве

Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
RT на русском 06:36
Политика

Россия пригласила экспертов из Малайзии изучить данные по делу MH17

РБК 06:33
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Политика

В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:32
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС 03:12
Футбол

Пропавший в Турции российский футболист нашелся

Lenta.ru 07:41
Происшествия

В Челябинске арестован вахтёр, забивший до смерти пациента больницы

В Челябинске предъявлено обвинение 35-летнему вахтёру больницы, избившему до смерти пациента лечебного учреждения.
REGNUM 05:00
Происшествия

СК и ФСБ проводят обыски у главы подмосковного Чехова Марины Кононовой

Газета.Ru 07:16
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Известия 07:24
Политика

Силовикам разрешили сбивать дроны-нарушители

Госдума приняла закон о праве силовиков уничтожать дроны-нарушители.
ФАН 06:46
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
РИА Новости 05:15
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Газета.Ru вчера в 07:34
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на информацию о смерти актрисы

Родственники Анастасии Заворотнюк в социальных сетях опровергли данные о смерти актрисы и пообещали выяснить, кто распространяет лживую информацию.
РИА Новости Крым 05:28
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за справкой от нарколога

Известия 07:26
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Общество

В пензенском минздраве объяснили очереди водителей в больницах

В ведомстве напомнили, что в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.09.2019 № 731н с завтрашнего дня, 22 ноября, в силу вступают изменения в порядок проведения обязательного медосвидетельствования водителей транспортных средств.
Smi58.ru 06:30
Общество

Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
РБК 05:49
Политика

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
REGNUM вчера в 18:56
Экономика

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Коммерсантъ 01:50
Общество

Пензенские православные отметили Михайлов день

Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
ГТРК Пенза 04:51
Авто

В Сети появилось новое фото обновленного внедорожника Lada 4x4

Судя по изображению, автомобиль получил новую центральную консоль, на которой находится блок управления климатической системой, а также иную приборную доску.
Известия 02:52
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Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 14 октября 2019 года - главный тренер московского «Спартака».
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