Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецТедеско не видит необходимости кардинального усиления «Спартака»

Спартак — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Андре Шюррле
49′
54′
Виталий Денисов
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
55′
62′
Павел Могилевец
Андре Шюррле
Резиуан Мирзов
63′
68′
Зураб Давиташвили
Бека Микелтадзе
75′
Вячеслав Подберезкин
Николай Кипиани
Наиль Умяров
Джордан Ларссон
84′
90′+2′
Константин Плиев
Новый главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" после вчерашнего матче с "Рубином", который закончился вничью 0:0, заявил, что ему есть из кого выбирать состав для игры. По словам немецкого специалиста, в команде много хороших футболистов.
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