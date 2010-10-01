Футбол

ЧемпионатЧемпионатТедеско: не знаю, сколько нужно времени, чтобы построить мою игру в «Спартаке»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, сколько нужно времени, чтобы построить именно его игру в команде.
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