Футбол

Газета.RuГазета.RuТедеско объяснил назначение Жиго капитаном «Спартака»

Спартак — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Андре Шюррле
49′
54′
Виталий Денисов
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
55′
62′
Павел Могилевец
Андре Шюррле
Резиуан Мирзов
63′
68′
Зураб Давиташвили
Бека Микелтадзе
75′
Вячеслав Подберезкин
Николай Кипиани
Наиль Умяров
Джордан Ларссон
84′
90′+2′
Константин Плиев
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско объяснил причину, по которой назначил защитника команды Самуэля Жиро капитаном команды на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Матч ТВ". В данный момент красно-белые дома сражаются с казанским "Рубином".
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