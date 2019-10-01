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Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объяснил своё решение перевести Зелимхана Бакаева в центр полузащиты в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (0:0).
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Тедеско объяснил перевод Бакаева в центр полузащиты

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Тедеско объяснил, почему Бакаев сыграл с «Рубином» в центре полузащиты

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