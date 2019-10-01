Футбол

RT на русскомRT на русскомТедеско объяснил, почему Бакаев сыграл с «Рубином» в центре полузащиты

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему решил поставить полузащитника Зелимхана Бакаева в центр поля в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
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Тедеско объяснил перевод Бакаева в центр полузащиты

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Тедеско объяснил, почему Бакаев сыграл с «Рубином» в центре полузащиты

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