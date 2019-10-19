Футболисты московского "Спартака" в матче 13-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" хотели победить, но команде не удалось забить гол, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско. Встреча состоялась в субботу в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Тедеско объяснил, почему «Спартак» не смог обыграть «Рубин»

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