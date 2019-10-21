Футбол
RT на русскомТедеско объяснил, почему принял предложение «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему принял предложение красно-белых, хотя мог бы найти работу и в Германии.
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Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Футбол
«Зенит» опубликовал командное фото. Там есть Кокорин
«Зенит» опубликовал командное фото сезона-2019/20.
Sports.ru 19:12
Происшествия
На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек
Семь человек получили отравление в ходе ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
Российская газета 18:10
Общество
Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой
Зампред Общественной палаты Мурманской области и председатель регионального совета сторонников «Единой России» Юлия Величко заявила, что сожалеет о размещенной фотографии с банками красной икры.
РБК 19:58
Политика
Песков заявил об опасности операции Турции в Сирии
9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где Анкара ведет борьбу с курдскими отрядами самообороны.
Московский Комсомолец вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Дочери Михалкова трогательно поздравили отца с днем рождения
Знаменитый российский кинорежиссер, лауреат премии «Оскар» (1995 года) Никита Михалков отмечает 21 октября день рождения — ему исполнилось 74 года.
Пятый канал 15:44
Футбол
Роналду считает победу над «Локомотивом» в ЛЧ важнее «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что победа над "Локомотивом" в Лиге чемпионов для него сейчас важнее, чем индивидуальные награды.
РИА Новости 16:23
Общество
Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис
По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями.
Московский Комсомолец вчера в 22:53
Общество
В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
Студия "Квартал 95" считает, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после их совместной песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
РИА Новости 11:36
Общество
Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома
ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая завила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома.
РБК 20:00
Авто
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тыс. налога на Bentley
Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Автоновости дня 04:41
Политика
В Кремле назвали изменения в СПЧ ротацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал кадровые изменения в составе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), назвав их ротацией.
РИА Новости 18:48
Общество
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Минимальный метраж квартиры-студии в российских городах-миллионниках в 2018 году составлял 12 квадратных метров, в 2019-м показатель снизился до 10 квадратных метров.
Lenta.ru 20:18
Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
ProstoProSport вчера в 09:30
Общество
Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони
Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.
Культуромания 07:40
Происшествия
В Питере маршрутка с пассажирами влетела в трамвай и перевернулась
В Питере маршрутка врезалась в трамвай и перевернулась, более 10 человек получили ранения.
Вести.Ru вчера в 16:50
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции
Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил в интервью CNBC госсекретарь Майк Помпео.
РБК 20:38
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru 01:58
Шоу-бизнес
Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма 09:51
Футбол
Дуглас Сантос вышел на Невский проспект в костюме Синегривого льва
Телеканал Санкт-Петербург 14:57
Экономика
HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году
Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ 06:33
Хоккей
ЦСКА победил «Торпедо» благодаря трем очкам Григоренко
Столичные "армейцы" оказались негостеприимны к хоккеистам из Нижнего Новгорода, одержав победу со счетом 5:2. За ЦСКА забивали Линден Вей, Иржи Секач, Константин Окулов, а дублем отметился Никита Нестеров.
Вести.Ru 18:58
Футбол
Столыпин предложил переиграть матч «Оренбурга» с «Крыльями Советов»
Член попечительского совета футбольного клуба «Оренбург» Василий Столыпин считает, что матч 13-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов» необходимо переиграть.
News.ru 15:48
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском 15:02
Политика
Путин обсудил с Голодец вопрос развития спорта в России
Президент России Владимир Путин провёл встречу с вице-премьером по вопросам культуры, спорта и туризма Ольгой Голодец.
RT на русском 18:46
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:44
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК 10:11
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибывает в рабочую точку
21 октября космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибудет в рабочую точку, передает ОТР.
Общественное телевидение России 04:25