РПЛ
ProstoProSportТедеско оценил готовность игроков «Спартака»
Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал готовность игроков к игре 15-го тура РПЛ с «Арсеналом» из Тулы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:53, Вашингтон
Шоу-бизнес
Пугачёвой стало плохо после концерта в Минске
Алла Пугачёва почувствовала себя плохо после концерта в Минске.
News.ru 08:57
Футбол
Бабаев: видимо, судье Мешкову нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о судействе в выездном матче 15-го тура Российской-Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.
Чемпионат 08:40
Армия и оружие
Генсек НАТО оценил возможность исключения Турции из альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Bild am Sonntag прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
Известия 07:02
Политика
Аркадий Бабченко покинул Украину
Московский Комсомолец 02:50
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Экономика
Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco
Газета.Ru 04:07
Происшествия
Россияне пострадали при ДТП с автобусом во Франции, сообщили СМИ
Во Франции опрокинулся автобус компании Flixbus, среди пострадавших есть россияне, сообщило издание Courrier Picard.
РИА Новости 09:31
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
Вести.Ru 04:33
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
Ugpressa.ru 02:01
Общество
Кристина Асмус потребует компенсацию за своё фото на надгробии
Актриса Кристина Асмус намерена взыскать компенсацию за моральный ущерб с предпринимателей, самовольно разместивших её фото на надгробной плите с целью рекламы.
News.ru 01 ноября в 08:55
Шоу-бизнес
Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью Евой
Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью от Александра Цекало в честь ее дня рождения.
Актуальные Новости 09:05
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 08:15
Происшествия
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
Общество
В Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов
В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.
Московский Комсомолец Екатеринбург 08:15
Общество
Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Lenta.ru 06:54
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Происшествия
На вечеринке в Перми скончался 16-летний подросток
Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.
REGNUM 07:58
Происшествия
В сирийском Телль-Абъяде при взрыве погибли 19 человек
В Сирии в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Телль-Абъяд погибли 19 человек, еще 29 пострадали.
REGNUM вчера в 10:09
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru 01 ноября в 14:24
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
Игры
Take-Two: новые консоли не повысят стоимость разработки, а ПК является ключевой платформой
Выступая на конференции Goldman Sachs Communacopia, исполнительный директор издательства Стросс Зельник (Strauss Zelnick) заявил инвесторам, что не думает, будто запуск в следующем году новых систем от Sony и Microsoft значительно увеличит стоимость разработки игр.
3DNews 07:43
Энергетика
«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»
Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК 01 ноября в 10:43
Политика
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 17:30
Футбол
Семин указал на необъективное судейство матча с «Уфой»
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался недоволен работой главного судьи в матче 15-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1).
ProstoProSport вчера в 08:37