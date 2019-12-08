Пресс-конференция главного тренера красно-белых после поражения от «Ростова» (1:4) Спартак — Ростов «Спартак» завершил кошмарный год позорным поражением. Это затмило даже акцию фанатов — Мы, конечно, разочарованы домашним поражением со счетом 1:4, — начал Доменико Тедеско.

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Экономика Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино "По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.

Космос Определен способ полетов на другие планеты Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.

Политика Зеленский заявил о плане по границе с Россией в Донбассе Украинский лидер Владимир Зеленский в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил, что намерен представить на встрече в нормандском формате план по возвращению Киеву контроля над госграницей с Россией в Донбассе.

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