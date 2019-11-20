РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RUТедеско оценил уровень чемпионата России

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением об уровне РПЛ.
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Доменико Тедеско
Хороший. Каждый коллектив имеет сильных и опытных игроков, которые могут обращаться с мячом. Они все техничны. Тактический уровень тоже хорошимй. Команды имеют определенную идею, а также соответствующую подготовку.
— Доменико Тедеско, итальянский футбольный тренерГазета.Ru 09:38

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