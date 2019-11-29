Футбол
РИА НовостиТедеско ответил Дзюбе на слова о войне со «Спартаком»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско выразил удовлетворение тем, что футболисты санкт-петербургского "Зенита" "горячо настроены" на предстоящий матч чемпионата России. "Спартак" в воскресенье на выезде сыграет с петербургским "Зенитом" в рамках матча 18-го тура чемпионата России.
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«Спартак» должен очистить от скверны «Империю зла», или Делайте ставку на «больше четырех»
Спорт день за днем10:12
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Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Футбол
Руни провел первую тренировку в «Дерби Каунти»
Киберспорт
Winstrike прошли в закрытые отборочные DreamLeague Season 13
Winstrike смогла пройти открытые отборочные DreamLeague Season 13 и сыграет в закрытых квалификациях на турнир, которые пройдут с 1 по 6 декабря 2019 года.
Происшествия
В Вологде присяжные оправдали обвиняемого в убийстве жены мужчину
В Вологодском городском суде присяжные впервые вынесли оправдательный вердикт по делу об убийстве женщины.
Политика
Путин и Зеленский могут обсудить газовый вопрос в Париже
Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить проблемные аспекты газовых переговоров во время встречи «нормандской четверки» в Париже, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Путин ледяным тоном пообещал навести порядок на телевидении
На Совете по межнациональным отношениям в Нальчике Владимир Путин раскритиковал политику федеральных телеканалов, которые отказываются показывать сюжеты на этнические темы и привлекают некомпетентных экспертов, стравливающих народы.
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на людей в Гааге
Не менее трех человек пострадали в результате нападения с ножом в одном из торговых центров Гааги, сообщил портал AD.
Общество
В Сербии построили участок «Турецкого потока»
Ульрих подчеркнул, что как только будет получен газ с территории Болгарии, то газопровод будет запущен.
Происшествия
Задержана мать замученного до смерти мальчика в Екатеринбурге
Политика
Мосгордума не приняла Алексея Навального
КПРФ отменила круглый стол в парламенте из-за оппозиционера В Мосгордуме в пятницу разгорелся скандал вокруг отмены мероприятия, посвященного преследованию оппозиции.
Энергетика
В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что украинская сторона готова рассмотреть предложение по «уплате долга поставками газа».
Шоу-бизнес
Татьяна Доронина госпитализирована
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф показал свою новую девушку
Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Политика
Представители Зеленского обратились в Apple из-за Крыма
«Представительство» украинского президента Владимира Зеленского в Крыму направило запросы в Apple из-за того, что полуостров в приложении компании стали отображать российским.
Политика
МИД Франции вызвал посла Турции из-за слов Эрдогана о Макроне
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в пятницу позволил себе ряд нелицеприятных комментариев по поводу умственных способностей французского лидера Эммануэля Макрона.
Общество
Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур
Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Автоспорт
Сироткин может заменить Рассела на «Гран-при Абу-Даби»
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Музыка
Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом
Максим Фадеев во всеуслышание заявил, что «высокий женский голос», прозвучавший в одном из хитов лейбла MALFA принадлежит самому музыканту.
Общество
Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря
С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
Футбол
Тренер «Сочи» заявил, что команда готова сыграть с «Оренбургом» в любой день
Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский отреагировал на готовность «Оренбурга» перенести матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на 2020 год в связи с болезнью нескольких игроков сочинской команды.
Общество
Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.