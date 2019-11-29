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РИА НовостиРИА НовостиТедеско ответил Дзюбе на слова о войне со «Спартаком»

Зенит — Спартак
1 декабря
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско выразил удовлетворение тем, что футболисты санкт-петербургского "Зенита" "горячо настроены" на предстоящий матч чемпионата России. "Спартак" в воскресенье на выезде сыграет с петербургским "Зенитом" в рамках матча 18-го тура чемпионата России.
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