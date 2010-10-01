Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал критические замечания бывших игроков столичного клуба о его назначении на должность наставника красно-белых.

Тедеско ответил на критику Мостового и Ловчева

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Энергетика Козак назвал новую цену на газ для Молдавии с «существенной» скидкой Цена на российский газ для Молдавии «значительно» снизится с 1 января 2020 г. в связи с изменением формулы цены контракта – до $173 за тысячу кубометров, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Общество Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр Согласно документу, если у водителя на медосмотре или при оказании медпомощи обнаружат заболевание, которое считается противопоказанием к вождению, эту информацию передадут в ЕГИСЗ.

Футбол Черчесов прокомментировал оскорбления футбольных фанатов в адрес Дзюбы Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выполнил задачу на матч отбора на чемпионат Европы со сборной Сан-Марино, заявил главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов.

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Общество РЖД показали макет нового плацкартного вагона На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.

Экономика Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".