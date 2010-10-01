Футбол
ЧемпионатТедеско ответил на критику Мостового и Ловчева
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал критические замечания бывших игроков столичного клуба о его назначении на должность наставника красно-белых.
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Политика
Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 1»
Василь Вакаров и Грэг Вайнер устроили потасовку в эфире. Видео инцидента опубликовал у себя в твиттере Владимир Соловьев.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Российские спецслужбы задержали военнослужащего России, которого подозревают в передаче ценной государственной информации Украине, сообщили в ФСБ.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку после месяцев лечения
Российская актриса Анастасия Заворотнюк последние несколько месяцев борется с тяжелой болезнью.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк раскритиковала Софию Ротару
Политика
В Кремле прокомментировали территориальные претензии Эстонии к России
Пресс-секретарь главы российского государства Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль считает неприемлемыми территориальные претензии со стороны эстонского правительства к Российской Федерации.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Общество
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Несмотря на рост зарплат, располагаемые реальные доходы россиян стоят на месте, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».
Энергетика
Козак назвал новую цену на газ для Молдавии с «существенной» скидкой
Цена на российский газ для Молдавии «значительно» снизится с 1 января 2020 г. в связи с изменением формулы цены контракта – до $173 за тысячу кубометров, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Наука
Мясные и овощные супы оказались полезны в борьбе с малярией
Общество
Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр
Согласно документу, если у водителя на медосмотре или при оказании медпомощи обнаружат заболевание, которое считается противопоказанием к вождению, эту информацию передадут в ЕГИСЗ.
Авто
Новая Hyundai Sonata. Стали известны российские цены
Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata и объявила цены на седан.
Шоу-бизнес
Гай Германика поспорила с Собчак об абортах
Валерия Гай Германика в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» поспорила с телеведущей о пропаганде абортов в России.
Футбол
Черчесов прокомментировал оскорбления футбольных фанатов в адрес Дзюбы
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выполнил задачу на матч отбора на чемпионат Европы со сборной Сан-Марино, заявил главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Финансы
Спрос на наличную валюту в сентябре вырос до $1,4 млрд
Совокупный спрос в сентябре вырос на 23% до $4,2 млрд.
Футбол
Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча
Общество
ФСБ сообщила о задержании трех вербовщиков ИГ в Московском регионе
В Московском регионе задержали трех вербовщиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Здоровье
Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
Политика
Зеленский рассказал о «доброй традиции» Тимошенко
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Футбол
Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед» следующим летом
Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» следующим летом и вернуться в «Манчестер Юнайтед».
Гаджеты
Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон
График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
Шоу-бизнес
У беременной Оксаны Самойловой обнаружили «букет» серьезных осложнений
Сама Самойлова называет их «адскими» осложнениями, и из-за них Оксане пришлось немало времени провести в больницах.