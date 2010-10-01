Футбол

ЧемпионатЧемпионатТедеско ответил на критику Мостового и Ловчева

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал критические замечания бывших игроков столичного клуба о его назначении на должность наставника красно-белых.
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Тедеско считает, что критика легенд «Спартака» ничем не отличается от «Шальке»

Спорт-Экспресс09:39

Тедеско ответил на критику Мостового и Ловчева

Чемпионат09:58

Тедеско рассказал, как относится к критике ветеранов «Спартака»

Матч ТВ10:20

Тедеско объяснил, почему выбрал «Спартак»

Sportbox.RU09:43

Тедеско о Мостовом и Ловчеве: «Если о клубе много говорят, значит, он важен»

Sports.ru11:32

Тедеско: «Критика Мостового и Ловчева? То же самое было с клубными легендами „Шальке“»

Бомбардир.ру09:57

Тедеско: я всегда находил критику положительной

RT на русском10:27
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