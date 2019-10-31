Красно-белые выиграли в 1/8 финала Кубка России у «Ростова» (2:1) и теперь встретятся в четвертьфинале с армейцами в начале марта.

Тедеско победил Карпина. Теперь «Спартак» сыграет с ЦСКА

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