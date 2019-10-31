Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессТедеско победил Карпина. Теперь «Спартак» сыграет с ЦСКА

Красно-белые выиграли в 1/8 финала Кубка России у «Ростова» (2:1) и теперь встретятся в четвертьфинале с армейцами в начале марта.
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«Спартак» — «Ростов» — 2:1, 31 октября 2019: обзор матча Кубка России

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«Спартак» победил «Ростов» и сыграет с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России

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Тедеско вскрыл автобус Карпина. «Спартак» сыграет в четвертьфинале с ЦСКА!

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Шюррле и Тиль остались в запасе на матч против «Ростова»

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Кубок России. «Спартак» обыграл «Ростов». В четвертьфинале команда Тедеско сыграет с ЦСКА

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Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи

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Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса

Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
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Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
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Врачи рассказали, как сердце предупреждает о развитии рака

Ученые из клиники Майо (США) выяснили, что о развитии онкологического заболевания в организме может предупреждать и сердце.
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Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
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«Торпедо» пробилось в четвертьфинал Кубка России, обыграв «Балтику»

В рамках 1/8 финала Кубка России московское "Торпедо" обыграло с минимальным счетом калининградскую "Балтику" - 1:0.
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Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
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Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в Кубке Украины

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Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
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Мать убитого в детсаду мальчика: «Воспитатели пили чай»

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«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.
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Ферстаппен назвал глупой критику со стороны Хэмилтона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на критику со стороны гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
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Армия и оружие

ИГ подтвердило гибель аль-Багдади

Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов.
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Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
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В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

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Карпин: при хорошем раскладе могли и выиграть у «Спартака»

Люди получили игровую практику. При хорошем раскладе могли и выиграть.
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В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
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Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
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Сергей Арбузов: Теперь любой человек с

На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного политика, главы Национального банка Украины (2010-2012 гг.) Сергея Арбузова: Теперь любой человек с легкостью сможет предсказать будущее курса гривны.
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Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Зарубежными медицинскими экспертами названы четыре диагностируемые многими российскими врачами у пациентов, но при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информирует Mail.ru.
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Число жертв вейпинга в США достигло 37 человек

Число смертей из-за легочных заболеваний, вызванных курением вейпа, достигло в США 37, число заболевших превысило 1,8 тысячи, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
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