Футбол
RT на русскомТедеско заявил, что Джикия сыграет с «Локомотивом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что защитник команды Георгий Джикия сможет принять участие в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Футбол
«Спартак» заинтересовался Жабой
Московский футбольный клуб «Спартак» может приобрести бразильского полузащитника греческого ПАОК Лео Жабу.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Кино
«Джокер» обгоняет «Дэдпул» как самый кассовый фильм с R-рейтингом
Фильм "Джокер" может стать самым популярным фильмом с R-рейтингом за все время, передает Independent.
Политика
Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.
Происшествия
В Пермском крае ищут пропавший частный самолет
Сотрудники экстренных служб ищут частный самолет, который пропал в Пермском крае в субботу утром.
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Музыка
Умер автор песен «Песняров» Олег Молчан
В Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор, автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан.
Политика
Лукашенко отрёкся от Великой Отечественной: Это не наша война
Напомним, что ранее Лукашенко упрекнул Россию за попытки "приватизировать" победу в Великой Отечественной войне.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Происшествия
Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке
Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
Авто
Россияне потратили 180 млрд рублей на покупку машин из B-сегмента
В период с января по конец сентября россияне потратили на компактные автомобили 180 млрд рублей, что позволило сегменту занять второе место по выручке после кроссоверов и внедорожников.
Гаджеты
Владельцам Samsung Galaxy S10 предложили улучшенную версию Android 10
Компания Samsung некоторое время назад начала распространять первую бета-версию Android 10 для смартфонов линейки Samsung Galaxy S10, а теперь производитель начал выпуск второй бета-версии новой операционной системы.
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Фигурное катание
Авербух назвал выступление Медведевой катастрофически слабым
Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о короткой программе россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, передает Sport24.
Гаджеты
В России представлены смартфоны Honor 9x и Honor 9X Premium
Китайская компания Huawei представила в России новую модель смартфона Honor 9X и ее более продвинутую версию Honor 9X Premium, сообщает iReactor.
Футбол
«Тамбов» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Экономика
«Уралкалий» заключил соглашение о поставке хлористого калия в Индию
Дочерняя компания ПАО «Уралкалий» подписала контракт о поставке хлористого калия в Индию, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Музыка
Сергей Шнуров вступился за уроженца Пензы в шоу «Голос»
В пятницу, 25 октября 2019 года, в эфир Первого канала вышла очередная серия «слепых прослушиваний» восьмого сезона шоу «Голос».
Футбол
«Лестер» в гостях забил девять безответных мячей «Саутгемптону»
Встреча, прошедшая в пятницу в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри», завершилась со счетом 9:0 в пользу гостей.
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах
Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Футбол
«Зенит» выполнил условие для выкупа Осорио
Издание Ojogo информирует, что "Зенит" выполнил все условия по выкупу трансфера защитника "Порту" Йордана Осорио.
Общество
В Ростове трамвайные рельсы закатали в асфальт перед визитом патриарха
Рабочие рассказали изданию «161», что асфальт положили по специальной технологии: рельсы заливают на уровне дороги, чтобы пешеходы не спотыкались, и трамвай сам прорезает себе колею.
Кино
Киностудии назвали актеров-претендентов на «Оскар»
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.