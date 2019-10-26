Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что защитник команды Георгий Джикия сможет принять участие в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».

Тедеско заявил, что Джикия сыграет с «Локомотивом»

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