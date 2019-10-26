Футбол
Газета.RuТедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
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Автоспорт
В паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Квята за инцидент с участием Риккардо
Квят и Риккардо были близки к столкновению на пит-лейн во время квалификации к Гран-при Мексики, однако судьи не стали наказывать «Торо Россо» за небезопасный выезд болида из боксов.
Общество
В Барселоне снова начались протестные митинги
Протестный митинг с требованием освободить задержанных полицией в ходе беспорядков на прошлой неделе проходит в эту минуту на площади Святого Иакова в самом центре Барселоны, перед зданием правительства Каталонии.
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Политика
Посольство России попросило США прекратить охоту за россиянами
Посольство России в США призвало призвало Вашингтон прекратить охоту за россиянами.
Фигурное катание
Тарасова назвала причину фиаско Медведевой на Гран-при в Канаде
На выступлении российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе этапа Гран-при в канадской Келоуне могло сказаться волнение.
Шоу-бизнес
Эмилия Кларк расплакалась, когда впервые встретилась с Бейонсе
Американская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Таргариен в "Игре престолов", на шоу Грэма Нортона рассказала, как расплакалась, когда впервые встретилась с Бейонсе, сообщает People.
Футбол
Бывший игрок ЦСКА вошел в тренерский штаб «Динамо»
Космос
Озоновая дыра над Антарктидой достигла минимальных размеров
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Происшествия
Россиянку нашли мертвой на вьетнамском пляже
На пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме найдено тело россиянки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету VN Express.
Экономика
За сутки Джефф Безос потерял семь миллиардов
Самый богатый человек в мире Джефф Безос за сутки потерял 6,9 миллиарда долларов.
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
Гаджеты
RED закрывает проект по выпуску голографических смартфонов Hydrogen
Хоккей
Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)
«Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл СКА в овертайме со счетом 4:3. Победный гол забил Павел Кудрявцев.
Происшествия
Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией
Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Футбол
ФК «Ростов» обыграл «Сочи» благодаря дублю Еременко
Первая в истории игра между ФК «Ростов» и «Сочи» завершилась со счетом 2:0. Победу желто-синим принес дубль Романа Еременко, сообщает пресс-служба клуба.
Авто
В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Технологии
Пользователи Android подверглись кибератаке в Google Play
Специалисты антивирусной компании ESET нашли в магазине Google Play вредоносную кибератаку, жертвами которой стали миллионы пользователей Android.
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова воссоединилась с экс-бойфрендом Фараоном
Девушка устроила скромную вечеринку для самых близких друзей, среди которых был ее экс-бойфренд, рэпер Фараон.
Общество