Футбол
Газета.RuТедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
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Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
В португальской больнице города Сан-Бернарду-де-Сетубал был рожден на свет ребенок без носа, глаз и части черепа.
Газета.Ru 00:46
Футбол
«Ростов» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» победили «Сочи» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:00
Политика
Зеленский приехал к националистам в районе разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в район разведения сил у поселка Золотое в Донбассе для разговора с националистами, выступающими против вывода вооруженных сил Украины.
Rambler News Service 08:48
Политика
Захарова прокомментировала возвращение Бутиной в Россию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возвращение в Россию освобожденной из заключения в США россиянки Марии Бутиной.
Rambler News Service 07:31
Хоккей
«Каролина» всухую победила «Чикаго», Свечников сделал дубль
Спорт-Экспресс 15:31
Теннис
Федерер вышел в финал турнира в Базеле
В финале Федерер встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.
Спорт-Экспресс 13:04
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Российская газета 15:15
Музыка
Скончался автор песен «Песняров» Олег Молчан
Вечерняя Москва 10:06
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Кировской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Кировской области.
Газета.Ru 13:35
Здоровье
В регионе модернизируют первичное звено здравоохранения
До конца года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" все лечебные учреждения области будут соединены единым цифровым контуром, включая возможность электронного ведения истории болезни.
Волжская коммуна 07:36
Политика
На Украине захотели отказаться от переговоров в Минске
Заместитель министра обороны Украины Александр Полищук высказался за отказ от переговоров в Минске.
Lenta.ru вчера в 10:49
Политика
Украина выступила против возвращения России в ПАСЕ
Украина отказывается от любого компромисса относительно возвращения России в ПАСЕ, заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков 26 октября на встрече с новым генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, сообщает пресс-служба украинского парламента.
Красная весна 07:18
Фигурное катание
Александра Трусова идёт третьей на втором этапе Гран-при Skate Canada
Фигуристка из Рязани 15-летняя Александра Трусова после проката короткой программы на втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне занимает третье место.
МедиаРязань 02:16
Происшествия
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 14:36
Гаджеты
Названа стоимость Redmi Note 8T с модулем NFC
Стоит отметить, что на этой же онлайновой площадки модель Redmi Note 8 с таким же объемом оперативной и встроенной памяти также стоит 199 долларов.
UfaTime.ru 05:05
Происшествия
В Великобритании водителю фургона с 39 трупами предъявили обвинения
В Великобритании 25-летнему водителю грузовика Морису Робинсону предъявлены обвинения в 39 эпизодах непредумышленного убийства, а также в торговле людьми, содействии незаконной иммиграции и отмывании денег, сообщает Sky News со ссылкой на полицию Эссекса.
Интерфакс 14:42
Общество
Норвежский лоукостер опроверг покупку 40 самолетов SSJ-100
Ранее в СМИ появилась инофрмация о том, что норвежская авиакомпания якобы подписала меморандум с «Гражданскими самолетами Сухого», который предполагает поставку 40 лайнеров SSJ-100 и разрешение на полеты по транссибирскому маршруту.
Мойка78 вчера в 07:39
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 06:55
Футбол
Слуцкий отстранил от тренировок оскорбившего его футболиста
На вчерашней тренировке 23-летний голландец вступил в конфликт с Джей-Роем Гротом, после чего ушел в раздевалку и оскорбил главного тренера Леонида Слуцкого.
Pravda.Ru 24 октября в 10:41
Армия и оружие
В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии
Lenta.ru 24 октября в 17:15
Общество
Украина переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Московский Комсомолец 02:10
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели вчера в 15:25
Авто
Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей
Специалисты, работающие на рынке подержанных автомобилей иностранного производства, назвали 3 лучшие, по их мнению модели, которые можно приобрести за сумму до 300 тысяч рублей.
Car.ru 14:50
Происшествия
Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье
ТВ Центр вчера в 08:11
Кино
Netflix показал новые кадры из первой серии «Ведьмака»
В преддверии выхода первого сезона долгожданного «Ведьмака» на сайте итальянского издания Corriere появились кадры из 1 серии.
Киноафиша России 24 октября в 04:59