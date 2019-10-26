Футбол

Газета.RuГазета.RuТедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»

Локомотив — Спартак
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
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