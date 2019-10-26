Футбол
Газета.RuТедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
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Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Политика
Владимир Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Политика
Спикер Рады исключил компромисс по вопросу возвращения России в ПАСЕ
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей (ПАСЕ), но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
Экономика
Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн
По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Политика
Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии
Путин рассказал Макрону о содержании его переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которые прошли 22 октября в Сочи.
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Чем немедленно вызвал шквальную дискуссию в Сети. Ведь уходя со сцены, всем остальным наставникам Королев пожал.
Единоборства
Конор Макгрегор высмеял предложение боя с Исламом Махачевым
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отказался от предложения провести поединок с Исламом Махачевым.
Политика
«Неустрашимый» сторожевик Путина вернётся к службе через год
Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года.
Культура
Телевикторина «Слабое звено» вернется на экраны
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
Фигурное катание
Ханю выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Канаде
Японский фигурист Юдзуру Ханю показал лучший результат в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada.
Происшествия
Пенсионеры в Новокузнецке попытались открыть сейф и устроили взрыв
В Новокузнецке мужчина помогал двоюродной сестре открыть сейф с помощью болгарки, в результате чего конструкция взорвалась.
Политика
В конгрессе США выступили против выделения средств на воссоздание G8
В конгрессе США выступили против выделения средств на содействие участию Российской Федерации в заседаниях G7, или воссоздание формата G8 с включением в нее РФ.
Технологии
Bethesda прокомментировала проблемы с подпиской на Fallout 76
Несколько дней назад Bethesda анонсировала и выпустила Fallout 1st — подписку на мультиплеерный Fallout.
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
25 октября в столице ожидается прохладная погода, воздух днем не прогреется выше +12.
Армия и оружие
Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
Происшествия
СК опубликовал видео с места ДТП на Алтае с восемью погибшими
Следственный комитет опубликовал в своем канале в WhatsApp видеозапись с места аварии в Алтайском крае, жертвами которой стали восемь человек.
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Армия и оружие
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Футбол
Игроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле
Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча.
Хоккей
Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» выиграть у «Ванкувера»
«Вашингтон» одержал победу над «Ванкувером» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Происшествия
В Пермском крае пропал с радаров частный легкомоторный самолет
Спасатели начали поиск частного легкомоторного самолета, который пропал после вылета с аэродрома в деревне Нижнее Городище в Пермском крае, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
Армия и оружие
Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море
В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Общество
Диетологи назвали продукты, которые чаще всего вызывают болезни
Испанские диетологи рассказали, какие продукты чаще всего провоцируют развитие опасных заболеваний. Об этом сообщает La Vanguardia.
Политика
Бутина объяснила, почему частично признала вину в США
Вернувшаяся после заключения в тюрьме Соединенных Штатов россиянка Мария Бутина подчеркнула, что признала вину в нерегистрации иностранным агентом, поскольку ее в любом случае бы признали виновной.