Футбол
Газета.RuТедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
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Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 впервые за месяц
В последний раз нефть Brent была выше $62 30 сентября — тогда цены поднимались до отметки $62,24.
Происшествия
Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку
Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.
Наука
Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников
Армия и оружие
Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Политика
Положение споривших с Зеленским добровольцев назвали нелегальным
Около посёлка Золотого Владимир Зеленский пообщался с националистами, призвав их сложить оружие.
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Фигурное катание
Появилось видео с тренировки Медведевой и Трусовой на Skate Canada
Российские фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова выступят на втором этапе серии Гран-при Skate Canada.
Происшествия
Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье
Футбол
Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи»
Субботняя встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Роман Еременко (41-я и 79-я минуты).
Футбол
Игрок «Тамбова» установил антирекорд РПЛ по удалениям
Полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка установил антирекорд РПЛ, став первым игроком, который получил три удаления за 14 туров.
Общество
Британский журналист совершил каминг-аут перед главой МВД Чечни
Британский журналист американского телеканала ABC Джеймс Лонгман признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации в "тюрьме для геев" в Чечне перед главой МВД республики Апти Алаудиновым.
Единоборства
Конор Макгрегор: «Смеюсь над водоносом Махачевым»
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор обратился к тренеру и отцу Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову, который предложил провести бой Конора и Ислама Махачева.
Авто
Haval может начать выпуск кроссовера Haval H5 в РФ
Компания Haval вернет внедорожник Great Wall Hover H5 на российский рынок под собственным брендом.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Единоборства
Майя задушил Аскрена до отключки в бою лучших борцов UFC
В Сингапуре завершился очередной турнир Ultimate Fighting Championship, главным событием которого стал поединок двух именитых грепплеров — Бена Аскрена (19-2) и Демиана Майи (28-9).
Авто
Бренд Nissan может отказаться от марки Datsun
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
Гаджеты
«Связной» предлагает поменять домашние телефоны на смартфоны
Магазин «Связной» запустил акцию под названием «Кладбище домашних телефонов», в рамках которой клиенты могут обменять стационарный домашний телефон на скидку на покупку нового смартфона, пишет OAnews.
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии
Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.
Гаджеты
В России начинаются продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Космос
Российскую «Ангару» достроят только к 2025 году
Тяжелая ракета семейства «Ангара» будет отвечать требованиям Минобороны к 2025 году, заявил РИА Новости генеральный конструктор конструкторского бюро (КБ) «Салют» (входит в «Центр Хруничева») Сергей Кузнецов.
Происшествия
Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.
Общество
Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в Риге
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко обидно поздравила мужа с днем рождения
Сегодня свой день рождения отмечает супруг телезвезды Влад Топалов.
Экономика
Должникам сохранят прожиточный минимум
Правительству советуют создать законопроект, исходя из которого за каждым должником — несмотря на размер его задолженности перед банком — будет сохранена сумма прожиточного минимума.
Происшествия
Суд завершил партию домино-шоу силового Питера «рыбой». Полицейского и следователя отправили домой
Октябрьский районный суд не нашёл достаточных оснований для избрания меры пресечения следователю Алексею Шиманскому и полицейскому Кириллу Лисовому, которых заподозрили в посредничестве во взяточничестве.
Музыка