Футбол
Газета.RuТедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
Общество
Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Футбол
«Атлетико» обыграл «Атлетик» благодаря голам Сауля и Мораты
Мадридский "Атлетико" победил "Атлетик" из Бильбао со счетом 2:0. Встреча 10-го тура примеры прошла в Мадриде.
Армия и оружие
50 заключенных россиянок исчезли в Сирии
По предварительной версии, россиянки могли исчезнуть во время массового побега из лагеря.
Происшествия
В ДТП в Кировской области погибли четыре человека
По данным СК, в результате аварии погибли четыре человека, еще 13 человек получили травмы различной степени тяжести.
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран
Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Автоспорт
Два гонщика удивились, что Ферстаппена не наказали
Гаджеты
RED закрывает проект по выпуску голографических смартфонов Hydrogen
Общество
Представительница Пуэрто-Рико завоевала титул «Мисс Земля-2019»
«Мисс Земля» — один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН.
Происшествия
Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье
Музыка
Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors
Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Общество
Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы
Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Энергетика
Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
Культура
Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Автоспорт
В паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек
Культура
Муцениеце и Прилучный оделись в стиле total black для премьеры
Пришли поддержать своих коллег многие актеры, включая Павла Прилучного и Агату Муцениеце. Супруги появились на ковровой дорожке под руку.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Авто
Haval может начать выпуск кроссовера Haval H5 в РФ
Со следующего года модель снова вернется в РФ, но уже под названием Haval H5.
Происшествия
Житель Подмосковья задержан по подозрению в убийстве родителей
Правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве своих родителей.
Авто
Россияне потратили 180 млрд рублей на автомашины B-сегмента
По статистическим данным «Автостат», по итогам первых девяти месяцев текущего года выручка автопроизводителей от продажи автомобилей сегмента B в России составила 180 млрд рублей, таким образом, приблизив сегмент к абсолютному лидеру — SUV.
Экономика
Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн
По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Армия и оружие
Военная полиция России провела патрулирование в Сирии
Ранее в Минобороны России сообщили, что российская военная полиция провела патрулирование от города Камышлы на севере Сирии до населённого пункта Матала и обратно.
Происшествия
В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Политика
Премьер Грузии уточнил сумму убытков от запрета полетов из России
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что бюджет страны потерял около $350 млн из-за того, что с 8 июля было прекращено прямое авиасообщение с Россией.
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали детали полета Ту-160 над Индийским океаном
В российском военном ведомстве отметили, что полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.