Футбол
Газета.RuТедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
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Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 24 октября в 06:35
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов.
РИА Новости 12:00
Общество
Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Газета.Ru 02:36
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском 24 октября в 11:38
Футбол
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» в АПЛ
RT на русском 09:23
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Российская газета 10:38
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Комсомольская правда 24 октября в 07:31
Автоспорт
В паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек
В паддоке Гран-при Мексики "Формулы-1" около 150 человек пострадали от ротавирусной инфекции, информирует Marca.
РИА Новости 11:22
Армия и оружие
В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии
Lenta.ru 24 октября в 17:15
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК вчера в 15:54
Происшествия
Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку
Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Армия и оружие
Системы С-300 впервые поступили на вооружение базы РФ в Таджикистане
В Таджикистан доставлен первый дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС, который впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.
Российская газета 09:41
Армия и оружие
Колонна военных США вернулась в Сирию из Ирака
В сирийскую провинцию Хасека из Ирака прибыла колонна военных США.
REGNUM 10:12
Общество
На Филиппинах назвали победительницу конкурса «Мисс Земля»
Победительницей конкурса красоты "Мисс Земля - 2019" стала 21-летняя участница из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел, которая сказала, что тем, кто не верит в глобальное потепление, нужно получить нормальное образование.
Газета.Ru 11:28
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК 04:38
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Гаджеты
«Профессиональные» наушники Apple AirPods выйдут на следующей неделе
Наушникам приписывают систему активного шумоподавления, новый форм-фактор, датчик ЧСС и даже защиту от воды.
iXBT.com 06:10
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Фигурное катание
Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде
Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
РБК вчера в 20:18
Шоу-бизнес
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк придет на шоу Андрея Малахова
Стало известно, кто ведет аккаунт в Инстаграме в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, как ранее сообщалось, диагностировали рак головного мозга.
Петербургский дневник 24 октября в 04:21
Происшествия
Обманувший тысячи дольщиков застройщик сбежал из-под ареста
В Краснодаре побег из-под домашнего ареста совершил застройщик, обманувший тысячи дольщиков.
Ридус 10:47
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео.
RT на русском 11:06
Футбол
Соболев рассказал, что в 18 лет был близок к завершению карьеры
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, что в 18 лет после отказа нескольких клубов взять его в команду был близок к завершению карьеры.
Матч ТВ 09:37
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» пообещала не подать Малахову руки из-за выпуска про эскорт
РИА Новости 09:49
Финансы
Курсы доллара и евро на 25 октября
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 25 октября, составляет 63,86 рубля.
Банки.ру вчера в 01:00
Здоровье
Диетолог рассказала, кому опасно употреблять томатный сок
Российский диетолог рассказала об опасных свойствах томатного сока для людей, которые страдают гипертонией.
МедиаПоток вчера в 13:15
Происшествия
В Британии задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании, сообщает телеканал Sky News.
РИА Новости вчера в 08:12
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
25 октября в столице ожидается прохладная погода, воздух днем не прогреется выше +12.
Российская газета вчера в 03:58