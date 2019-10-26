Футбол
Газета.RuТедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
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Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 24 октября в 14:14
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
РИА Новости вчера в 05:29
Общество
«Победа» передумала резко повышать цены на билеты
Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).
Lenta.ru 19:03
Политика
Пушков рассказал о неготовности Киева к разведению сил
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти не готовы к разведению сил. Об этом он написал в своем Twitter.
Газета.Ru 18:50
Авто
Новый автомобиль от компании Bentley – модель Flying Spur
В интервью Питера Боша, который является одним из директоров и ответственным за производство Bentley, было сказано, что при создании новой модели Flying Spur компания старалась совместить современные высокие технологии и современный невероятно роскошный интерьер и общий внешний вид.
AvtoVolgograda.ru вчера в 07:21
Армия и оружие
Минобороны показало видео переброски С-300 на границу с Афганистаном
Ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к российскому оборонному ведомству, сообщал, что ЗРК С-300 «Фаворит» впервые перебросили на границу Таджикистана и Афганистана.
РБК 10:46
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»
Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Дни24 04:00
Фигурное катание
Медведева высказалась после произвольной программы
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
Газета.Ru 19:35
Музыка
В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
RT на русском 02:33
Космос
Астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» вышла на рабочую орбиту
Космический аппарат «Спектр-РГ» вышел на номинальную рабочую орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля».
REGNUM 00:23
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Происшествия
СК начал проверку после исчезновения пилота самолета в Пермском крае
Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК начали проверку по факту исчезновения в Пермском крае пилота легкомоторного самолета "Сеssпа 172", сообщает ведомство.
РИА Новости 13:54
Политика
Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России
Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
RT на русском 15:40
Здоровье
Диетолог рассказала, кому опасно употреблять томатный сок
Российский диетолог рассказала об опасных свойствах томатного сока для людей, которые страдают гипертонией.
МедиаПоток вчера в 13:15
Авто
УАЗ вспомнил о необычном кемпере УАЗ-452
На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Автоновости дня 10:37
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах
Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Комсомольская правда вчера в 14:00
Игры
Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs
Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru 24 октября в 13:31
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автомобилем каршеринга в Петербурге
В результате аварии погибли два человека, еще два пострадали, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, передает ТАСС.
РБК 19:43
Кино
Киностудии назвали актеров-претендентов на «Оскар»
РБК 24 октября в 00:35
Происшествия
Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье
Sibnovosti.ru вчера в 08:23
Футбол
«Вест Хэм» на своем поле упустил победу над новичком АПЛ
Лондонский «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 12:00
Общество
В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова
В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru 01:52
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru вчера в 15:51
Политика
США приостановили рейсы на Кубу
Власти США приостановили рейсы на Кубу. Это касается всех городов, кроме столицы Кубы Гаваны.
РЕН ТВ вчера в 18:34
Происшествия
В Британии водителю грузовика предъявили обвинение по делу о 39 трупах
Водителю Морису Робинсону, задержанному по делу о гибели 39 человек, тела которых нашли в грузовике, предъявили обвинения.
РБК 14:18
Происшествия
Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку
Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08