Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от своей работы в московском клубе. По словам немецкого специалиста, у него есть шанс вернуть красно-белых на лидирующие позиции. 14 октября московский "Спартак" представил нового главного тренера команды.

Тедеско поделился ожиданиями от своей работы в «Спартаке»

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