Футбол
Газета.RuТедеско поделился ожиданиями от своей работы в «Спартаке»
Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от своей работы в московском клубе. По словам немецкого специалиста, у него есть шанс вернуть красно-белых на лидирующие позиции. 14 октября московский "Спартак" представил нового главного тренера команды.
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Политика
Госдума одобрила запрет на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы.
Коммерсантъ 09:21
Политика
Россию захотели пригласить в США на саммит G7
Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Lenta.ru 13:13
Общество
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:30
Футбол
Кокорин тренируется с основным составом «Зенита»
Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин проводит тренировку с основным составом команды.
РИА Новости 05:52
Футбол
Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Чемпионат 14:11
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия 15 октября в 22:40
Игры
В Epic Games Store раздают хоррор Observer и продолжение Alan Wake
CyberSport.ru 13:15
Армия и оружие
Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
Футбол
ЦСКА хочет снизить сумму выкупа полузащитника Сантоса
Сантос перешел в ЦСКА в конце летнего трансферного на правах аренды до 31 декабря 2019 года. Сумма аренды составила 200 тысяч.
Sport24.ru 09:01
Политика
Трамп сказал «спасибо» Эрдогану: США и Турция договорились
Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Тайипа Эрдогана.
Вести.Ru 14:31
Общество
Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию
Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде.
ТАСС 03:48
Футбол
Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия
Газета.Ru 10:53
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Известия 06:13
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv 10:59
Хоккей
Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков отстранен на 20 матчей
Нападающий "Вегас Голден Найтс" Валентин Зыков не сможет помочь своей команде в 20 ближайших матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 14:03
Происшествия
Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска
Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
Известия 00:35
Политика
Российский флот получит подлодку «Казань» в конце 2020 года
Головная подводная лодка проекта 885М «Казань» будет сдана флоту не раньше конца 2020 года.
News.ru 12:46
Политика
Федотов избежал прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.
Газета.Ru 11:43
Политика
Трамп прокомментировал инцидент с Пелоси на встрече в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп оценил инцидент с участием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Белом доме с представителями демократов и республиканцев в конгрессе.
RT на русском вчера в 21:35
Шоу-бизнес
Лицо Веры Алентовой изуродовано пластикой
По мнению фанатов, лицо Веры Валентиновны окончательно потеряло узнаваемость, пишет «starhit.ru».
Соловей.Инфо 04:36
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Политика
США готовят новые санкции против России из-за Сирии
Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.
Газета.Ru 13:39
Общество
Подмосковным чиновникам разрешили работать удаленно
Как сообщает пресс-центр Мособлдумы, удаленно не смогут работать госслужащие, в обязанности которых входит участие в совещаниях руководящего состава госоргана, а также те, кто работает с населением.
Коммерсантъ 11:31
Космос
Космические корабли ставят паруса
Вечёрка вчера в 10:08
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Телепрограмма 14 октября в 11:36