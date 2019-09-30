Футбол

Вести.RuВести.RuТедеско подпишет со «Спартаком» контракт на два с половиной года

Как сообщает "Спорт-Экспресс", москвичи согласовали контракт с Доменико Тедеско. 34-летний итальянец с немецким паспортом подпишет договор сроком на два с половиной года. Зарплата Тедеско составит полтора миллиона евро в год.
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с чего всё началось

Кандидатура Цорна — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско

34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го, под его руководством она в сезона-2017/18 заняла второе место в бундеслиге. Тедеско был уволен в марте после поражения со счетом 0:7 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити».
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