Футбол
Вести.RuТедеско подпишет со «Спартаком» контракт на два с половиной года
Как сообщает "Спорт-Экспресс", москвичи согласовали контракт с Доменико Тедеско. 34-летний итальянец с немецким паспортом подпишет договор сроком на два с половиной года. Зарплата Тедеско составит полтора миллиона евро в год.
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с чего всё началось
34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го, под его руководством она в сезона-2017/18 заняла второе место в бундеслиге. Тедеско был уволен в марте после поражения со счетом 0:7 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити».Спорт-Экспрессвчера в 06:24
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Гороскоп на 1 октября: неплохой день, но бывало и лучше
Звезды предвещают неплохой день, однако бывало и лучше – будьте осторожны.
9111.ru вчера в 09:41
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Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском 16:53
Политика
США одобрили продажу Украине Javelin, узнали СМИ
Соединенные Штаты одобрили продажу Украине противотанковых комплексов Javelin, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:48
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Здоровье
В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%
Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.
RT на русском 09:19
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Футбол
«Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в Лондоне со счётом 7:2
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм Хотспур» проиграл мюнхенской «Баварии» со счётом 2:7. Встреча состоялась в Лондоне.
Чемпионат 16:51
Политика
Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru 14:06
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Культура
Прощание с Марком Захаровым проходит в «Ленкоме»
Марк Захаров руководил театром «Ленком» в течение 46 лет.
Комсомольская правда 03:32
Происшествия
Осуждена охранница пермской школы, где произошло нападение на детей
Напомним, 15 января 2018 года в школе Перми № 127 произошло нападение на учеников младших классов.
Красная весна 12:57
Общество
Дима Билан в Самаре снова опозорился
Bimru.ru вчера в 01:36
Политика
Голландские депутаты потребовали от правительства изучить роль Украины в крушении MH17
Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17.
ТАСС 17:25
Общество
Бразильянку признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире
Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез в рамках конкурса Miss BumBum 2019 была признана обладательницей самых красивых ягодиц, пишет Daily Mail.
Известия 16:07
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 07:50
Общество
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100).
Газета.Ru 04:00
Армия и оружие
США провели учения в рамках «подготовки к войне» с Ираном
В рамках подготовки к возможному конфликту Пентагон провел глобальные учения.
Военное обозрение 03:40
Армия и оружие
В Пекине прошел военный парад в честь 70-летия образования КНР
Пекин отметил 70-летнюю годовщину образования Китайской Народной Республики большим военным парадом, 1 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM 12:20
Общество
Роскомнадзор заблокировал российское информагентство
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций закрыла доступ к сайту российского информагентства «Фергана».
Lenta.ru 15:15
Гаджеты
Новая функция появилась в Android-смартфонах
Помимо возможности разом обнулить все подписки пользователи Android-смартфонов смогут создавать перечни актуальных для них приложений и игр, а также мониторить все новости и обновления, связанные с ними.
Политическая Экспертиза 16:44
Армия и оружие
Российская армия начала получать новые танки Т-90М
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М.
Политическая Экспертиза 29 сентября в 20:20
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК 11:45
Шоу-бизнес
Джастин Бибер показал свадебное фото с Хейли Болдуин
Джастин Бибер поделился первыми фотографиями со своей женой Хейли Бибер в понедельник.
Газета Metro 11:56
Политика
Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке
Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:48
Футбол
Два футболиста ФК«Ростов» вызваны в сборную России
Футболисты «Ростова» Дмитрий Чистяков и Алексей Ионов включены в сборную России на отборочные раунды чемпионата Европы-2020.
КП - Ростов-на-Дону вчера в 09:00