Футбол

Вести.RuВести.RuТедеско подпишет со «Спартаком» контракт на два с половиной года

Как сообщает "Спорт-Экспресс", москвичи согласовали контракт с Доменико Тедеско. 34-летний итальянец с немецким паспортом подпишет договор сроком на два с половиной года. Зарплата Тедеско составит полтора миллиона евро в год.
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с чего всё началось

Кандидатура Цорна — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско

34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го, под его руководством она в сезона-2017/18 заняла второе место в бундеслиге. Тедеско был уволен в марте после поражения со счетом 0:7 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити».
Спорт-Экспресс30 сентября в 06:24

Подробнее о событии

«Тедеско — тактический гений, но ему нужны умные игроки, а не «боевые свиньи». Что говорят о тренере в Германии

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«СЭ»: Руководство «Спартака» одобрило Тедеско. Контракт на 2,5 года, зарплата – 1,5 млн евро

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Вести.Ru01 октября в 13:00

Тедеско и «Спартак»: детали возможного контракта

Спорт-Экспресс01 октября в 11:45

Агент отказался комментировать слухи о Тедеско в «Спартаке»

Sport.ru01 октября в 07:59
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