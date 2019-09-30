Футбол
Вести.RuТедеско подпишет со «Спартаком» контракт на два с половиной года
Как сообщает "Спорт-Экспресс", москвичи согласовали контракт с Доменико Тедеско. 34-летний итальянец с немецким паспортом подпишет договор сроком на два с половиной года. Зарплата Тедеско составит полтора миллиона евро в год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Здоровье
Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона
Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
Кубанские новости вчера в 05:59
Происшествия
Грузовой автомобиль сбил крокодила в Подмосковье
Крокодил погиб в результате наезда на него грузового автомобиля в Московской области.
REGNUM 16:18
Гаджеты
Huawei Mate 30 лишили возможности установить сервисы Google
Смартфоны линейки Huawei Mate 30, вышедшие без поддержки сервисов и приложений Google, лишились возможности установить продукты американской компании.
News.ru 06:41
Футбол
Артем Дзюба: Когда видел Малкома? У него неприятная травма для футбола
Автор первого гола в ворота «Бенфики» (3:1) Артем Дзюба рассказал о причинах победы над португальской командой, а также поделился новостями о восстановлении полузащитника «Зенита» Малкома, который сыграл лишь два матча за петербургский клуб и не тренируется с командой с середины августа.
Спорт день за днем 17:56
Космос
В США назвали «изменившие историю» провальные пуски России
Изменившим историю Popular Mechanics назвало пуск 5 декабря 2010 года с Байконура «Протон-М» с РБ ДМ-03 с тремя космическими аппаратами (КА) «Глонасс-М», в ходе которого из-за превышения на 1 582 килограмма заправленного в бак окислителя разгонного блока жидкого кислорода третья ступени ракеты вместе с РБ и КА утонула.
Lenta.ru 17:12
Интернет
В Google Maps появится режим инкогнито
"При включении режима инкогнито в Google Maps ваши действия в этом приложении не будут сохраняться в истории вашей учетной записи", - отмечается в нем. Корпорация подчеркнула, что владельцы гаджетов, работающих на операционной системе Android, смогут воспользоваться новой функцией уже в этом месяце.
ТАСС 09:29
Политика
Путин пошутил о возможном вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, может ли Москва в будущем вмешаться в выборы президента в США.
Газета.Ru 08:48
Происшествия
Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая
Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
ТАСС 01:48
Здоровье
Тюменский нейроцентр и врачи Зауралья отправили юношу умирать
В июле у молодого человека диагностировали опухоль мозга. Медики Кургана не стали оперировать и направили его в тюменский нейроцентр.
Уральский меридиан 13:32
Космос
Командиром МКС впервые стал итальянский астронавт
Московский Комсомолец 13:21
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Происшествия
СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.
Коммерсантъ 09:54
Футбол
«Бавария» забила семь мячей «Тоттенхэму» в Лондоне
Нева Спорт 01:12
Кино
Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя
RuNews24.ru 03:31
Футбол
«Спартак» объявил имя нового исполнительного директора клуба
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил имя нового исполнительного директора.
RT на русском 11:12
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва вчера в 11:54
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Политика
ООН изучает письмо Москвы о визовых проблемах из-за США
Организация Объединенных Наций изучает официальное письмо РФ о визовых проблемах со стороны США и примет необходимые меры.
Вести.Ru 13:00
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Здоровье
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Тяжелее всего организм человека усваивает гусиное, утиное мясо, а также баранину и свинину. Об этом рассказала диетолог Марина Ваулина.
Известия 17:50
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Общество
Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота»
Красочная упаковка средства для прочистки труб «Крот» вводит в заблуждение, так как похожа на упаковку сока, заявил музыкальный продюсер Бари Алибасов, подавший иск против торговой сети «Ашан» и производителя средства после отравления им. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.
РБК 16:30
Происшествия
Протесты в Багдаде привели к ранениям 200 человек
Во время столкновений с полицией погибли два человека. Еще 200 получили ранения, из них ранены 40 сотрудников служб безопасности.
Российская газета вчера в 18:56
Футбол
Дубль Суареса принес «Барселоне» волевую победу над «Интером»
Bookmaker-ratings.ru 17:08
Происшествия
В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога
В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.
Известия 14:03
Единоборства
Бой Головкин – Деревянченко за чемпионский титул покажут только платно
Спорт день за днем 05:21
Политика
Путин не признал шантаж Китая в переговорах по «Силе Сибири»
Китай является сложным партнером по переговорам, но при обсуждении контракта по газопроводу «Сила Сибири» России удалось добиться оптимального решения.
Lenta.ru 08:54
Гаджеты
Представлен первый процессор отечественного производства Baikal-M
На Форуме «Микроэлектроника 2019» в Алуште компания «Байкал Электроникс» анонсировала первый процессор российского производства Baikal-M.
Live24 08:25
Шоу-бизнес
Появилось новое видео задержания Бочкаревой
Газета.Ru 10:53