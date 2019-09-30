Футбол

Вести.RuВести.RuТедеско подпишет со «Спартаком» контракт на два с половиной года

Как сообщает "Спорт-Экспресс", москвичи согласовали контракт с Доменико Тедеско. 34-летний итальянец с немецким паспортом подпишет договор сроком на два с половиной года. Зарплата Тедеско составит полтора миллиона евро в год.
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Тедеско стал основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

ФАН05:56

Тедеско подпишет со «Спартаком» контракт на два с половиной года

Вести.Ruвчера в 13:00

СМИ: Федун одобрил кандидатуру Тедеско

Матч ТВ02:12

«СЭ»: Руководство «Спартака» одобрило Тедеско. Контракт на 2,5 года, зарплата – 1,5 млн евро

Sports.ruвчера в 12:11

СМИ: Владелец «Спартака» одобрил кандидатуру Тедеско на пост главного тренера

RT на русском05:49

Тедеско и «Спартак»: детали возможного контракта

Спорт-Экспрессвчера в 11:45

Агент отказался комментировать слухи о Тедеско в «Спартаке»

Sport.ruвчера в 07:59
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В Google Maps появится режим инкогнито

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Путин пошутил о возможном вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, может ли Москва в будущем вмешаться в выборы президента в США.
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Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
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В июле у молодого человека диагностировали опухоль мозга. Медики Кургана не стали оперировать и направили его в тюменский нейроцентр.
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По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.
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Московский футбольный клуб «Спартак» объявил имя нового исполнительного директора.
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ООН изучает письмо Москвы о визовых проблемах из-за США

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