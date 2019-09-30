Как сообщает "Спорт-Экспресс", москвичи согласовали контракт с Доменико Тедеско. 34-летний итальянец с немецким паспортом подпишет договор сроком на два с половиной года. Зарплата Тедеско составит полтора миллиона евро в год.

Тедеско подпишет со «Спартаком» контракт на два с половиной года

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